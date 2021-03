Jak się dowiedzieliśmy w piątek, realizacja programu na ten rok jest zabezpieczona ze środków krajowych. KPO zakłada natomiast, że program „Czyste powietrze” będzie wsparty kwotą aż 3,2 mld euro, co pozwoli na wymianę dodatkowo ok. 860 tys. nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach jednorodzinnych. Na tym etapie nie sprecyzowano jednak, co mieści się pod pojęciem źródła ekologiczne. – Wymiana kopciuchów na nowe piece węglowe nie ma uzasadnienia z punktu widzenia głównego celu programu „Czyste powietrze”, jakim jest walka ze smogiem – mówi DGP Izabela Zygmunt, ekspertka ds. klimatu z Polskiej Zielonej Sieci. – Pojawiły się nowe badania pokazujące, jak dużo zanieczyszczeń emituje spalanie ekogroszku w tych nowych piecach. Nie jest to więc nawet półśrodek, ale jedynie minimalna lub żadna poprawa, a wydajemy przecież na to publiczne pieniądze – dodaje. Jej zdaniem w obliczu potrzeby zdecydowanej poprawy jakości powietrza finansowanie pieców węglowych ze środków publicznych jest „niegospodarne”. Odnosząc się do argumentu, że Polska nie wydaje na to unijnych pieniędzy, tylko krajowe, ekspertka zwraca uwagę, że jako sygnatariusz globalnego porozumienia klimatycznego Polska zobowiązała się, żeby także własne środki wydawać w sposób zgodny z celami ochrony klimatu.