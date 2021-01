W środę Senat bez poprawek przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Inwestorów w offshore od realnej możliwości uzyskania wsparcia dzieli więc już tylko podpis prezydenta. To był ostatni dzwonek na przyjęcie przepisów, by zdążyli oni skorzystać z niego w trybie pozaukcyjnym. Wsparciem tym będzie tzw. dwustronny kontrakt różnicowy na odbiór energii z farm na Bałtyku. Jak tłumaczy resort klimatu, w praktyce system ten oznacza, że dopuszczeni do wsparcia wytwórcy uzyskają prawo do pokrycia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii a ceną umożliwiającą im pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Morskie farmy wiatrowe będą oddawane do użytkowania stopniowo, prawdopodobnie od 2024 r. do 2033 r. Do ich budowy szykują się m.in. kontrolowane przez Skarb Państwa koncerny, takie jak PGE czy Orlen, ale także prywatna Polenergia.