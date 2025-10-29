Prognoza zapotrzebowania na gaz do 2040 roku

KDPR 2026-2035 zakłada wzrost zapotrzebowania na usługę przesyłową do poziomu ok. 26–29 mld m sześć. w perspektywie 2031 r., spowodowany głównie prognozowanym popytem ze strony sektora energetycznego - czyli nowych elektrowni gazowych. Następnie - do 2040 r. Gaz-System prognozuje niewielki spadek zapotrzebowania na usługę przesyłania gazu związany z rozwojem OZE i uruchomieniem energetyki jądrowej. Prognoza spadkowa w następnej dekadzie jest spójna z projektem rządowego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu.

Gaz-System zakłada w najnowszym KDPR, że w okresie, który plan obejmuje, długość sieci przesyłowej gazu wzrośnie o ok. 2 tys. km, z czego o 0,7 tys. km do 2027 r., a w okresie 2028-2035 o ok. 1,3 tys. km. W rezultacie łączna długość sieci przesyłowej gazu wzrośnie do ok. 13,7 tys. km. Plan zakłada znaczący przyrost długości gazociągów o średnicy 1000 mm, które - jak zaznacza Gaz-System, stanowić będą elementy Programu FSRU, czyli pływającego terminala LNG w Gdańsku, oraz Korytarza Centrum – Wschód.

Operator podkreśla, że inwestycje planowane do roku 2027 umożliwią przede wszystkim stworzenie w pełni zdywersyfikowanego rynku gazu, zapewnią bezpieczne oraz efektywne warunki przesyłu gazu, zarówno dla odbiorców krajowych, jak i potencjalnych kierunków eksportowych. Natomiast w perspektywie roku 2035 planowane są inwestycje w wymiarze zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, czy też rozbudowy zdolności przesyłowych w tych rejonach Polski, w których następował będzie wzrost zużycia paliwa gazowego, m.in. na potrzeby sektora elektroenergetycznego.

Bezpieczeństwo i dywersyfikacja rynku gazu

Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu to dokument, do którego sporządzenia i uzgodnienia z Prezesem URE co dwa lata zobowiązuje operatora Prawo energetyczne. W KDPR Gaz-System przedstawia swoje prognozy zapotrzebowania na usługę przesyłową oraz możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz. Operator określa w Planie m.in. cele ogólne oraz konkretne zadania inwestycyjne z terminami oraz sposobem ich finansowania.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu. (PAP)