- Co to jest EKUZ?
- Karta EKUZ. Kto może ją otrzymać?
- Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?
- Jaki jest czas oczekiwania na kartę EKUZ?
- Jak odebrać kartę EKUZ?
- Karta EKUZ. Jak długo jest ważna?
- Przygotowanie do wyjazdu z kartą EKUZ. O czym warto pamiętać?
Co to jest EKUZ?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatny dokument, który potwierdza prawo do leczenia w nagłych przypadkach podczas pobytu w krajach UE, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz w Wielkiej Brytanii. Osoba posiadająca kartę korzysta z opieki medycznej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju.
Co ważne, EKUZ nie obejmuje m.in. kosztów transportu do Polski, leczenia planowanego ani dodatkowych usług (np. ratownictwa górskiego). Karta szczególnie przydaje się w sytuacjach nagłych, takich jak choroba czy wypadek podczas podróży zagranicznych.
Karta EKUZ. Kto może ją otrzymać?
Kartę EKUZ otrzymać mogą:
- osoby ubezpieczone w NFZ;
- osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
- dzieci i członkowie rodziny (każdy otrzymuje własną kartę).
Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?
Wniosek o kartę EKUZ można złożyć na kilka sposobów:
- online przez internetowe Konto Pacjenta (IKP): wówczas należy zalogować się na pacjent.gov.pl, wejść w zakładkę Moje konto → EKUZ → Złóż wniosek, następnie podpisać wniosek Profilem Zaufanym, a na końcu wskazać adres, na który karta ma zostać wysłana;
- przez aplikację mojeIKP: trzeba wejść w e-zdrowie → Ubezpieczenie zdrowotne za granicą → Wniosek o EKUZ, następnie wypełnić formularz, załączyć skany potrzebnych dokumentów (np. legitymacji studenckiej) i podpisać się profilem zaufanym;
- przez ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza): w tym celu należy zalogować się na epuap.gov.pl, wybrać usługę złożenie wniosku o EKUZ i podpisać profilem zaufanym;
- tradycyjnie: osobiście (w oddziale lub delegaturze NFZ – karta wydawana jest od ręki);
- pocztą (należy pobrać i wypełnić formularz ze strony NFZ, podpisać i wysłać pocztą), e-mailem (opcja możliwa tylko w przypadku wyjazdu służbowego, wniosek podpisany elektronicznie należy wysłać na adres: ekuz.praca@nfz.gov.pl).
Jaki jest czas oczekiwania na kartę EKUZ?
Przy złożeniu wniosku osobiście kartę można otrzymać od ręki, natomiast w przypadku wniosku przesłanego online lub pocztą czeka się 5 dni roboczych (w sezonie wakacyjnym czas może wydłużyć się do kilkunastu dni – warto złożyć wniosek z wyprzedzeniem).
Jak odebrać kartę EKUZ?
Kartę EKUZ można odebrać:
- osobiście w oddziale NFZ;
- przez pełnomocnika (wystarczy pisemne upoważnienie);
- pocztą (jeśli zaznaczymy taką opcję we wniosku).
Karta EKUZ. Jak długo jest ważna?
Okres ważności karty jest następujący dla poniższych grup społecznych:
- 20 lat – emeryci w wieku emerytalnym;
- 3 lata – osoby pracujące prowadzące działalność gospodarczą;
- 18 miesięcy – studenci, doktoranci, renciści powyżej 18 r.ż., członkowie rodziny powyżej 18 lat;
- 6 miesięcy – kobiety w ciąży bez ubezpieczenia, osoby na umowach zlecenia, dzieci-uchodźcy;
- 2 miesiące – osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy;
- 42 dni – kobiety w połogu.
Przygotowanie do wyjazdu z kartą EKUZ. O czym warto pamiętać?
Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy nasza karta jest nadal ważna. Co ważne, należy zabrać ze sobą dowód osobisty/paszport – EKUZ jest ważna tylko razem z dokumentem tożsamości. W wielu krajach obowiązuje współpłacenie – nie wszystkie koszty leczenia pokrywa EKUZ. Warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie (np. na transport medyczny, ratownictwo górskie, utratę bagażu).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję