Podstawę wymiaru zarówno wynagrodzenia za czas choroby, jak i zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za wynagrodzenie należy tu rozumieć przychód pracownika podlegający oskładkowaniu, po odliczeniu części składek na ubezpieczenia społeczne potrącanych z dochodu pracownika, tj. kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy ich wymiaru. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W takiej sytuacji sumuje się wynagrodzenia wypłacone za liczbę pełnych miesięcy zatrudnienia i wynik dzieli przez liczbę tych miesięcy (a nie przez 12).

W okresie, z którego jest kalkulowana podstawa zasiłkowa, może wystąpić miesiąc, za który pracownikowi zostało wypłacone niższe wynagrodzenie z powodu nieobecności. Przyczyna nieobecności pracownika w pracy zawsze powinna być wyjaśniona. Pracownik powinien uzasadnić pracodawcy powód niestawienia się w pracy i, jeśli to możliwe, przedstawić dowody potwierdzające przyczyny absencji, np.:

zaświadczenie lekarskie o swojej chorobie lub członka rodziny,

wezwanie do osobistego stawienia się w sądzie jako świadek,

oświadczenie w razie konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia np. żłobka czy przedszkola.

Niższe wynagrodzenie może być również wypłacone z powodu trwania zatrudnienia tylko przez część miesiąca.

Mniej niż połowa czasu pracy…

Jeżeli w okresie uwzględnianym do obliczenia podstawy zasiłku pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu tej podstawy:

1) wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;

2) przyjmuje się, po odpowiednim uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Zatem, w celu ustalenia, czy dany miesiąc wykluczyć z obliczeń, czy też przyjąć, a jeśli tak, to czy uzupełnić, należy ustalić liczbę dni faktycznie przez pracownika przepracowanych w takim miesiącu i porównać ją z liczbą dni, które normalnie powinien przepracować.

Do dni przepracowanych zalicza się także czas urlopu wypoczynkowego, a także inne płatne dni niewykonywania pracy, a więc takie, przy których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, np. tzw. urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat.

Uwaga! Jeżeli okaże się, że pracownik przepracował mniej niż połowę ze swojego czasu pracy, ale wyłącznie z powodów usprawiedliwionych, to taki miesiąc jest wyłączony z obliczeń. Należy go zatem pominąć. Wtedy przez mniejszą liczbę miesięcy trzeba podzielić sumę wynagrodzeń.

…albo co najmniej połowa

Inaczej będzie, jeśli pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Wówczas taki miesiąc przyjmuje się do podstawy zasiłkowej, a wynagrodzenie odpowiednio uzupełnia w zależności od rodzaju składników. [ramka]

Sposoby uzupełniania wynagrodzenia ▶ W przypadku wynagrodzenia w stałej miesięcznej stawce uzupełnienie polega na przyjęciu kwoty z umowy o pracę, czyli pełnej stawki za miesiąc pracy. Uzupełnienie polega bowiem na uzyskaniu wynagrodzenia, jakie pracownik by otrzymał, gdyby nie wystąpiły nieobecności i pracował pełny miesiąc. ▶ Wynagrodzenie w stałej stawce godzinowej również traktuje się jak stałe. Dopełnienie następuje wówczas przez pomnożenie tej stawki za godzinę pracy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w tym miesiącu (nominał czasu pracy). ▶ Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się: 1) poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte, i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował choćby jeden dzień, 2) przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku w zakładzie pracy, w którym przysługuje zasiłek chorobowy – jeżeli pracownik nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia. ©℗

Zmienne składniki, takie jak premie czy nagrody, uzupełnia się pod warunkiem, że na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych są one zmniejszane za okresy usprawiedliwionej nieobecności w sposób proporcjonalny do tych okresów.

Natomiast bez uzupełniania, czyli w wysokości faktycznie wypłaconej, przyjmuje się te składniki, które są obniżane m.in. za okresy pobierania świadczeń chorobowych, ale w inny sposób niż proporcjonalnie lub wówczas, jeśli przepisy płacowe nie zawierają jednoznacznych postanowień co do metody zmniejszania wysokości danego składnika.

Bez uzupełniania przyjmuje się również takie składniki jak dodatki za pracę w nocy, wynagrodzenie wraz z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych oraz inne elementy płacowe, które nie przysługują równomiernie za cały miesiąc, tzn. pracownik osiąga je tylko w określonych okolicznościach lub za wykonane zadania i mogą przypaść w niektórych częściach miesiąca.

Nieobecność nieusprawiedliwiona

Zdarzają się sytuacje, że pracownik nie był w pracy i nie wytłumaczył przyczyn tej nieobecności, nie dostarczył odpowiednich dowodów.

W razie nieuzyskania wynagrodzenia za część miesiąca z przyczyn nieusprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w tym miesiącu, bez uzupełniania jego wysokości za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Z praktyki wynika, że zdarzają się sytuacje, w których w miesiącu pracownik miał nieobecności dwojakiego rodzaju, czyli zarówno nieusprawiedliwioną, jak i spowodowaną przyczynami uzasadnionymi. Wtedy przy ustalaniu wynagrodzenia za pełny miesiąc, w liczbie dni, które pracownik był obowiązany przepracować, nie należy uwzględniać dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Innymi słowy, dokonuje się niejako częściowego uzupełnienia. Jeśli pracownik miałby w miesiącu nieobecność nieusprawiedliwioną trwającą co najmniej połowę jego czasu pracy, to takiego miesiąca nie należy wyłączać z podstawy chorobowego. Przyjmuje się ten miesiąc, a tym samym uzyskane wynagrodzenie faktycznie wypłacone, bez uzupełniania. Taki miesiąc zaniża więc podstawę chorobowego.

Gwarantowany najniższy próg

Trzeba zaznaczyć, że mimo nieusprawiedliwionych nieobecności pracownik zatrudniony na pełen etat ma prawo do podstawy wymiaru zasiłku nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2025 r. najniższa podstawa wynosi 4 026,29 zł (4 666 zł – 13,71 proc. x 4 666 zł).

Uwaga! Ustawa zasiłkowa nie przewiduje żadnych wyjątków, które pozwalałyby na przyjęcie niższej podstawy. Zatem, nawet gdyby na skutek takich absencji podstawa spadła poniżej minimalnego progu, należy ją odpowiednio podwyższyć. [przykład] ©℗

przykład

Uwzględnienie nieobecności różnego rodzaju Pracownik zatrudniony od 6 listopada 2024 r. zachorował w sierpniu 2025 r. (5 dni). W styczniu 2025 r. chorował przez 3 dni i w tym samym miesiącu był też nieobecny w pracy przez jeden dzień i nie usprawiedliwił tej absencji. W związku z tym otrzymał wynagrodzenie chorobowe za dni zwolnienia lekarskiego oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca odpowiednio pomniejszone za te obie nieobecności. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 6000 zł i otrzymuje miesięczną premię regulaminową w wysokości od 5 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego za czas pracy. Premia za styczeń br. wyniosła 8 proc. wynagrodzenia za pracę. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za sierpień 2025 r. powinna być ustalona z okresu od grudnia 2024 r. do lipca 2025 r., z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego za styczeń 2025 r., ale uzupełnionego tylko o dni usprawiedliwionej nieobecności. Z uwagi na to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz zmienną premię naliczaną od pensji za czas faktycznie przepracowany, zarówno wynagrodzenie, jak i premia za styczeń br. podlegają uzupełnieniu, ale tylko o dni niezdolności do pracy, czyli te usprawiedliwione. Wynagrodzenie za styczeń wyniosło: 1) zasadnicze 5114,32 zł 6000 zł: 30 = 200 zł 200 zł x 3 dni choroby = 600 zł 6000 zł: 168 godz. = 35,71 zł 35,71 zł x 8 godz. NN = 285,68 zł 6000 zł – 600 zł – 285,68 zł = 5114,32 zł 2) premia 409,15 zł 5114,32 zł x 8 proc. = 409,15 zł Zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i premia podlegają uzupełnieniu. Jednak, przy ustalaniu wynagrodzenia za pełny miesiąc, w liczbie dni, które pracownik był obowiązany przepracować, nie należy uwzględniać dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości należy więc uzupełnić, przyjmując do podstawy kwotę, jaka byłaby należna, gdyby pracownik w styczniu miał tylko tę nieobecność nieusprawiedliwioną. Nie można przyjąć pełnej stawki z umowy o pracę. Wynagrodzenie po uzupełnieniu tylko o dni choroby wynosi 5714,32 zł (6000 zł – 285,68 zł), a po odliczeniu części składkowej – 4930,89 zł. Jeśli chodzi o premię, to podlega ona uzupełnieniu jak składnik zmienny miesięczny, ponieważ: – nie przysługuje za okresy pobierania zasiłków, – jest naliczana od wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany. Premia powinna być uzupełniona w następujący sposób: 409,15 zł: 17 dni (21 dni – 4 dni) = 24,07 zł 24,07 zł x 20 dni (21 dni – 1 dzień NN) = 481,40 zł, a po odliczeniu części składkowej 415,40 zł Jeśli premia byłaby zmniejszana w sposób inny niż proporcjonalny, to podlegałaby wliczeniu w wysokości faktycznie wypłaconej. Wynagrodzenie za styczeń 2025 r. podlegające uwzględnieniu w podstawie wynagrodzenia chorobowego za sierpień 2025 r. wynosi 5346,29 zł (4930,89 zł + 415,40 zł). ©℗