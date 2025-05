Z tej opcji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy tymczasowo nie są w stanie terminowo opłacać należnych składek, ale jednocześnie chcą uniknąć poważniejszych konsekwencji finansowych i formalnych. Odroczenie nie oznacza umorzenia składek, ale daje szansę na ich uregulowanie w bardziej dogodnym terminie.

Na czym polega odroczenie składek w praktyce?

Zasada działania jest prosta – przedsiębiorca może złożyć wniosek do ZUS z prośbą o przesunięcie terminu zapłaty składek na późniejszy, uzgodniony termin. Co istotne, odroczenie dotyczy całości składek na wszystkie fundusze, a nie tylko wybranych elementów (np. emerytalnych czy zdrowotnych).

Jednak ważna uwaga – wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu, w którym przypada termin zapłaty składki. Po jego upływie taka możliwość przepada.

Składki ZUS bez odsetek, ale z opłatą prolongacyjną

Kolejnym plusem jest to, że ZUS nie nalicza standardowych odsetek za zwłokę. Zamiast tego pobierana jest tzw. opłata prolongacyjna, która wynosi 50% aktualnej stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy z ZUS. To zdecydowanie korzystniejsza opcja niż tradycyjne zadłużenie i w wielu przypadkach może stanowić formę pomocy publicznej.

Jak wygląda procedura odroczenia?

Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek (RSO). Można to zrobić:

elektronicznie – za pomocą platformy PUE ZUS,

pisemnie – wysyłając dokumenty pocztą,

ustnie do protokołu – w dowolnej placówce ZUS,

telefonicznie – przez Centrum Obsługi Klientów (pod warunkiem posiadania aktywnego profilu na PUE).

Co musi zawierać wniosek o odroczenie składek ZUS?

wskazanie, za jaki okres mają zostać odroczone składki,

proponowany termin zapłaty,

źródło finansowania zaległych składek,

informacje dotyczące rodzaju pomocy publicznej, o którą się ubiegasz.

Zakres wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od formy prowadzonej działalności i sposobu opodatkowania.

Doradcy ZUS pomogą dobrać najkorzystniejsze warunki

Nie trzeba się obawiać formalności – w placówkach ZUS pracują specjalni doradcy ds. ulg i umorzeń. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorcy pomagają dobrać optymalne warunki spłaty zobowiązań. Wszystko odbywa się w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości finansowych danej firmy.

Odroczenie to nie zwolnienie. Uważaj na konsekwencje

Choć możliwość przesunięcia płatności składek to spora ulga, warto pamiętać, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Trzeba być świadomym, że w miesiącu, w którym przypada nowy termin zapłaty, konieczne będzie opłacenie zarówno bieżącej składki, jak i tej odroczonej. Może to oznaczać podwójne obciążenie dla firmowego budżetu. Dlatego zanim zdecydujesz się na odroczenie, dobrze przeanalizuj swoje finanse i zaplanuj przyszłe wydatki.

Czy warto skorzystać z odroczenia składek ZUS?

Jeśli masz chwilowe trudności finansowe i obawiasz się utraty płynności, odroczenie terminu płatności składek może być szybkim i legalnym sposobem na uniknięcie poważniejszych kłopotów. Wniosek możesz złożyć nawet telefonicznie, a doradcy ZUS pomogą Ci dobrać warunki, które nie zrujnują Twojego budżetu.

Pamiętaj jednak, że to tylko chwilowa ulga – odroczone składki trzeba będzie wkrótce uregulować. Dlatego warto dobrze zaplanować spłatę, by uniknąć kumulacji kosztów.