Kto jest uprawniony do odliczenia leków od podatku i na jakich zasadach? Jakie dokumenty są wymagane i o czym należy pamiętać przy planowaniu rozliczenia?

Kto może skorzystać z odliczenia od podatku wydatków na leki? W artykule przedstawiamy obowiązujące w 2025 r. zasady przyznawania ulgi.

Odliczenie leków od podatku. Komu przysługuje?

Możliwość odliczenia leków od podatku zawiera się w ramach ulgi rehabilitacyjnej, do której uprawnione są:

osoby z niepełnosprawnością

podatnicy mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością oraz tacy, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub inne związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (np. zakupili wyposażenie mieszkania, aby jak najlepiej przystosować je do potrzeb osoby z niepełnosprawnością).

W sytuacji gdy chcemy odliczyć wydatki na leki na rzecz osoby z niepełnosprawnością pozostającej na naszym utrzymaniu, możemy to zrobić pod warunkiem, że dochody osoby z niepełnosprawnością nie są wyższe niż 21 371,52 zł (12-krotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2024). Do dochodów nie zalicza się m.in. świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego i tzw. 13. emerytury.

Aby otrzymać ulgę, należy okazać dowód poniesionego wydatku oraz odpowiedni dokument będący:

orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

decyzją, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub

orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat

orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.

Co może być dowodem potwierdzającym wydatek? Do najpopularniejszych należą faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Co ważne, sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie uznaje się również paragonu połączonego z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych na paragonie wydatków. W tej sytuacji najlepiej poprosić farmaceutę o wystawienie faktury imiennej na osobę fizyczną.

W przypadku gdy z ulgi rehabilitacyjnej, w tym z ulgi na leki, korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia może być wystawiony zarówno na osobę z niepełnosprawnością, jak i na osobę utrzymującą ją finansowo, np. rodzica dziecka z niepełnosprawnością.

Na jakie konkretnie leki przysługuje ulga?

Według przepisów prawo do ulgi przysługuje na wszystkie lekarstwa, których konieczność stosowania zaleci lekarz specjalista. Nie ma znaczenia, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.

W jakiej sytuacji nie można odliczyć leków?

Nie można odliczyć wydatków na leki, jeżeli ktoś inny sfinansował zakup. Ponadto, w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć wydatków, które zostały w całości zapłacone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zwrócone podatnikowi w całości w jakiejkolwiek formie.

Zaś w przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ulga na leki. Jak ją wyliczyć?

Ulga związana z zakupem lekarstw dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Czyli można odliczyć nadwyżkę powyżej 100 zł w każdym miesiącu,

np. w sierpniu wydatki na leki wyniosły 280 zł, więc kwota, którą można odliczyć to 280 zł - 100 zł = 180 zł, a więc za sierpień można odliczyć 180 zł,

jeśli we wrześniu pacjent wydał 85 zł na leki, nie może nic odliczyć z tego miesiąca.

Nie można sumować wydatków z danego miesiąca z poniesionymi w miesiącach kolejnych. Każdy miesiąc rozpatrywany jest osobno.

Gdzie wpisać ulgę na leki?

W przypadku gdy chcemy otrzymać ulgę na leki, powinniśmy skorzystać z załącznika PIT/O. Niestety, nie ma w nim wyszczególnionego miejsca, w którym należy wpisać poniesione wydatki na leki. Są one zaliczane do ulgi rehabilitacyjnej, dlatego należy wpisać je w miejscu „Ulga rehabilitacyjna” w poz. 23 lub w poz. 24, jeśli wydatki dotyczą współmałżonka, z którym się wspólnie rozliczamy.