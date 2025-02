W których miesiącach najkorzystniej złożyć wniosek o 800 plus? Kto zgodnie z nowymi zasadami nie dostanie świadczenia? Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka tłumaczy te kwestie dla serwisu Gazetaprawna.pl.

Od 1 lutego można składać wnioski na kolejny okres świadczeniowy 800 plus, czyli od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Do kiedy należy złożyć wniosek, aby nie stracić żadnej wypłaty świadczenia? Które zasady zmieniły się we właśnie rozpoczętym nowym okresie rozliczeniowym? W artykule znajdziesz również instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek o 800 plus.

800 plus a miesiąc złożenia wniosku

Zapytaliśmy rzecznika ZUS Wojciecha Dąbrówki, jak na wypłatę świadczenia wychowawczego 800 plus wpłynie złożenie wniosku w poszczególnych miesiącach. Otrzymaliśmy poniższe wytyczne, o których warto wiedzieć, aby zachowaćciągłość wypłaty świadczenia:

Aby zachować ciągłość świadczenia 800 plus, rodzice powinni złożyć wniosek w okresie: 1 lutego – 30 kwietnia 2025 r . Wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca .

świadczenia 800 plus, rodzice powinni złożyć wniosek w okresie: . Wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i świadczenie w terminie do . Wniosek złożony od 1 do 31 maja spowoduje, że ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca .

spowoduje, że ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie . Jeżeli wniosek będzie złożony od 1 do 30 czerwca , to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia .

, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem . Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem, ale od lipca, czyli od miesiąca złożenia wniosku.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli złożymy wniosek w maju, otrzymamy pieniądze ze świadczenia za czerwiec, jednak wpłyną na konto dopiero w lipcu.

Podobnie jeśli złożymy wniosek w czerwcu – wówczas ZUS wypłaci wyrównanie za czerwiec do końca sierpnia.

Jeśli jednak złożymy wniosek w lipcu, już nie dostaniemy wyrównania za czerwiec – za ten miesiąc nie otrzymamy świadczenia. Otrzymamy je do końca września z wyrównaniem, ale jedynie za lipiec.

Wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia ZUS rozpatrzy i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia i w terminie do 31 października.

Ważne Jak podkreśla rzecznik ZUS, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca, świadczenie wychowawcze 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Przykład Pani Jadwiga pobierała już świadczenie wychowawcze 800 plus i zawnioskowała o nie w maju na nowy okres świadczeniowy. Pieniądze otrzymała w lipcu. Był to przelew z ZUS na kwotę 1600 zł, czyli 800 zł x 2 (za czerwiec i lipiec).

800 plus. Co się zmieni?

Od nowego okresu świadczeniowego wchodzi zmiana, która polega na powiązaniu prawa doświadczenia 800 plus z obowiązkiem realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci obywateli Ukrainy. Na czym to dokładnie będzie polegało?

– ZUS będzie weryfikował spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej – tłumaczy rzecznik ZUS Wojciecha Dąbrówka.

Oczywiście, będzie to dotyczyło tylko tych dzieci, które będą objęte obowiązkiem szkolnym. – Trzeba pamiętać, że obowiązek szkolny dotyczy osób w wieku od 7 do 18 roku życia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem cudzoziemca, które ma 5 czy 6 lat lub mniej, wymóg realizacji obowiązku szkolnego nie będzie miał tu zastosowania – wyjaśnia rzecznik ZUS.

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Instrukcja krok po kroku

Jak zawnioskować o kolejny okres rozliczeniowy, jeśli już pobieraliśmy świadczenie 800 plus? Oto instrukcja krok po kroku:

1) Wejść TUTAJ na stronę z systemem do składania wniosków

2) Kliknąć e-Wnioski, a następnie "złóż wniosek przez internet"

3) Wówczas przekieruje nas na stronę, na której możemy wybrać:

chcemy złożyć wniosek o 800 plus przez profil zaufany czy

założyć profil zaufany (tutaj sprawdzimy, czy możemy założyć profil zaufany za pomocą naszej bankowości elektronicznej bez wychodzenia z domu)

4) Po kliknięciu w ikonę profilu zaufanego system przekieruje nas na stronę logowania do usługi PIU Emp@tia, w ramach której możemy wybrać sposób logowania.

Możliwe warianty to:

profil zaufany (niezbędne jest użycie loginu i hasła lub bankowości elektronicznej)

(niezbędne jest użycie loginu i hasła lub bankowości elektronicznej) aplikacja mObywatel (trzeba zeskanować kod QR za pomocą aplikacji mObywatel)

(trzeba zeskanować kod QR za pomocą aplikacji mObywatel) bankowość elektroniczna (wymagane jest zalogowanie się za pomocą bankowości elektronicznej)

(wymagane jest zalogowanie się za pomocą bankowości elektronicznej) e-Dowód (należy użyć aplikacji mobilnej lub komputera z czytnikiem)

5) Jeśli wybierzemy opcję profilu zaufanego i zalogowania do bankowości elektronicznej, strona przekieruje nas do witryny, na której możemy wybrać swój bank lub wpisać nazwę użytkownika i hasło do profilu zaufanego

6) Po kliknięciu w ikonę naszego banku będziemy mogli się zalogować do bankowości elektronicznej

7) Po udanym zalogowaniu do bankowości wyświetli się okno, w którym musimy potwierdzić swoje dane

8) Po potwierdzeniu, że dane są aktualne, system z powrotem przekieruje nas na stronę rządową, gdzie możemy złożyć wnioski (do portalu Emp@tia). Pojawi się powiadomienie, że musimy sprawdzić aktualność danych na naszym koncie

9) Kolejny krok to oświadczenie, że akceptujemy regulamin

10) Następnie system skieruje nas do wniosku, który chcemy złożyć. W tym przypadku będzie to „Świadczenie Wychowacze (Program Rodzina 800+)”

11) Po kliknięciu w prośbę o złożenie wniosku wyświetlą nam się ważne informacje od ZUS, m.in.:

Wnioski o świadczenie wychowawcze na dany okres świadczeniowy można składać od 1 lutego roku, w którym zaczyna się dany okres świadczeniowy do 31 maja następnego roku.

Wniosek możesz złożyć jako rodzic (matka albo ojciec) dziecka do lat 18.

12) Następnie strona przekierowuje do docelowego wniosku, w którym należy wypełnić lub sprawdzić, czy zgadzają się pola wypełnione naszymi danymi (imię i nazwisko, adres zameldowania, nr konta bankowego, na który będzie przelewana kwota świadczenia)

13) W kolejnym kroku wyświetlą się pytania dla ustalenia, czy w naszej sprawie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Należy odpowiedzieć na pytania:

Czy pracujesz lub pobierasz świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpocząłeś po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r., zaznacz odpowiedź „Nie”.

Czy Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracuje lub mieszka lub pobiera świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpoczął się po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r. zaznacz „Nie / Nie wiem”.

Następnie należy wpisać dane dzieci, na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze (Imię/ nazwisko/ numer PESEL) oraz wypełnić oświadczenie:

Czy Tobie albo Twojemu współmałżonkowi, albo drugiemu rodzicowi dziecka przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego? Tak / nie / nie wiem

Orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej: Czy posiadasz orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej? Tak / nie

14) Ostatni krok to wypełnienie oświadczenia:

"Oświadczam, że:

zapoznałam się/zapoznałem się z treścią Pouczenia

dane, które podałam/podałem we wniosku są prawdziwe

jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

nie dotyczy mnie sytuacja, że pełnoletnie dziecko, na które ubiegam się o świadczenie jest uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

dziecko, na które ubiegam się o świadczenie, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

dziecko, na które ubiegam się o świadczenie, nie pozostaje w związku małżeńskim

dziecko, na które ubiegam się o świadczenie, nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej"

15) Po kliknięciu „dalej” wygeneruje nam się docelowy wniosek, na którym wyświetli się informacja o nowym okresie świadczeniowym (od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.) oraz nasze dane (przejrzyjmy jeszcze raz, czy wszystko się zgadza, a szczególnie numer konta – tam łatwo o pomyłkę)

16) Jeśli wszystko się zgadza, zatwierdzamy dane.

Następnie pojawią się jeszcze komunikaty: „Czy zakończyłeś wprowadzanie danych i potwierdzasz ich poprawność? Po zatwierdzeniu danych system utworzy wniosek, którego nie będziesz mógł edytować, będziesz mógł jedynie dodać załączniki (nie dotyczy wniosków składanych do ZUS). Nie zapomnij wysłać wniosku po jego utworzeniu!”.

Złożenie wniosku o przedłużenie 800 plus trwa ok. kilkunastu minut ze względu na dość dużą liczbę okien do przeklikania, jednak jest dość intuicyjne, więc powinno pójść bez komplikacji. Aby zachować ciągłość świadczenia, rodzice mają czas do 30 kwietnia.

800 plus w 2024 roku

W zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze, które objęło 7 mln 918 tys. dzieci.

Wnioski na inne świadczenia dla rodzin

