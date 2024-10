To już ostatni miesiąc na złożenie wniosku. Niektórzy rodzice mogą jeszcze liczyć na 300 złotych świadczenia na rok szkolny 2024/2025. Wniosek trzeba złożyć elektronicznie, a pieniądze trafią na konto w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Do końca listopada można złożyć wniosek o 300 złotych

Świadczenie „Dobry Start” jest jedną z podstawowych form pomocy dla rodziców, których celem jest wsparcie ich w wychowaniu dzieci. Choć najczęściej mówi się o nim w okresie wakacyjnym, to jednak również listopad jest miesiącem, w którym rodzice powinni poświęcić mu uwagę. Dlaczego? Bo przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia na rok szkolny 2024/2025 zakończy się już 30 listopada 2024 r. By starać się o to świadczenie, rodzice mają aż 5 miesięcy – począwszy od 1 lipca roku kalendarzowego. I o ile w okresie od lipca do końca września trudno o tym zapomnieć, bo informacje na ten temat pojawiają się w wielu publikacjach, o tyle w październiku, czy listopadzie przypominanie o nich nie jest typowe.

„Dobry Start” jest jednorazowym świadczeniem. Co istotne, przysługuje bez względu na poziom dochodów, a więc jest przyznawane na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia), a jego wysokość to 300 złotych.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek

Do złożenia do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia mają prawo rodzice lub opiekunowie dziecka (prawni lub faktyczni), a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Złożenie wniosku jest bardzo istotne, bo bez niego, świadczenia nie można otrzymać. Składa się go drogą elektroniczną za pośrednictwem:

PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS,

portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

Choć większość rodziców spieszyła się ze złożeniem wniosku, bo dopełnienie tego obowiązku w lipcu lub sierpniu gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września, to jednak rodzice, którzy z jakiegoś powodu z tym zwlekali, mają jeszcze szansę na wspomożenie domowego budżetu środkami z tytułu Dobrego Startu. Pieniądze trafią na ich konto w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.