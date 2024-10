Od marca 2024 roku seniorzy w Polsce mogą liczyć na znaczący wzrost swojego świadczenia o ponad 700 zł miesięcznie. Nowe regulacje dotyczą tylko wybranych roczników i przynoszą jedne z najwyższych wypłat z ZUS. Dla wielu osób jest to wyjątkowa szansa na podniesienie standardu życia. Sprawdź, czy Ty lub Twoi bliscy możecie skorzystać z tych dodatkowych pieniędzy.

Od marca 2024 roku ZUS wypłaca emeryturę honorową w wysokości ponad 6200 zł miesięcznie. Świadczenie to wzrosło o 700 zł w wyniku marcowej waloryzacji. Przysługuje ono jedynie określonej grupie seniorów. Sprawdź, kto może liczyć na ten dodatek do emerytury i jakie są zasady jego przyznawania.

Emerytura honorowa 2024/2025. Co to jest?

Zgodnie z przepisami, emerytura honorowa to specjalny dodatek, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które ukończyły 100 lat. Emerytura honorowa została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Od tego momentu osoby, które osiągną ten wiek, automatycznie otrzymują dodatkowe świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Co roku kwota emerytury honorowej wzrasta na podstawie wskaźnika waloryzacji, który w marcu 2024 wyniósł 12,12%. Dzięki temu świadczenie to wzrosło o ponad 700 zł w stosunku do poprzedniego roku.

Emerytura honorowa. Kto może ją otrzymać? [KRYTERIA]

Emerytura honorowa to największy dodatek do emerytury, wypłacany w Polsce. Przysługuje ona wyłącznie osobom, które ukończyły 100 lat. Świadczenie to zostało wprowadzone jako wyraz uznania dla osób, które dożyły tak sędziwego wieku. Początkowo kwota dodatku była stosunkowo niska, ale od tamtej pory wysokość emerytury honorowej systematycznie rosła.

Obecnie seniorzy, którzy ukończyli 100. rok życia mogą liczyć na wypłatę w wysokości 6246,13 zł miesięcznie. Wypłata emerytury honorowej następuje automatycznie, jeśli seniorzy otrzymują już inne świadczenia z ZUS. Natomiast, jeśli nie pobierają żadnych świadczeń, to istnieje konieczność złożenia wniosku do ZUS.

Emerytura honorowa. Jakie zmiany wprowadzono w marcu 2024?

Emerytura honorowa podlega corocznej waloryzacji, co powoduje wzrost jej wartości. W marcu 2024 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12%, co przełożyło się na znaczny wzrost kwoty wypłacanego świadczenia. Najważniejsze zmiany to:

podwyżka emerytury honorowej o 705,88 zł,

wzrost z 5540,25 zł do 6246,13 zł miesięcznie,

obowiązująca wysokość świadczenia do końca okresu jego pobierania przez seniora.

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

Obecnie ZUS wypłaca emeryturę honorową niemal 2850 osobom, z czego zdecydowana większość to kobiety. Statystycznie kobiety żyją dłużej, co przekłada się na większą liczbę beneficjentek tego świadczenia. Z danych ZUS wynika, że:

liczba kobiet otrzymujących emeryturę honorową jest sześciokrotnie wyższa niż mężczyzn,

około 2850 Polaków pobiera to świadczenie,

każdego roku liczba beneficjentów emerytury honorowej wzrasta nieznacznie.

Które dwa roczniki dostaną emeryturę honorową?

Emerytura honorowa przysługuje wyłącznie seniorom, którzy obchodzą swoje 100. urodziny. W związku z tym w roku 2024 oraz do końca lutego 2025 roku wypłatą świadczenia objęte będą osoby urodzone w:

1924 r.

1925. r.

Podsumowując, emerytura honorowa to wyjątkowe świadczenie, które przysługuje nielicznym. Wysokość dodatku wzrasta co roku, a osoby, które ukończą 100 lat, mogą liczyć na wypłatę automatyczną. Seniorzy nieotrzymujący innych świadczeń z ZUS muszą jednak pamiętać o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku, aby nie utracić tego ważnego wsparcia finansowego.