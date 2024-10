Czy wiesz, że w 2024 roku możesz otrzymać co miesiąc ponad 620 zł od ZUS, niezależnie od wieku i sytuacji finansowej? Mało kto wie o tym dodatku, który może podreperować domowy budżet. Nie ma określonych terminów ubiegania się o to świadczenie. Sprawdź, kto może je otrzymać i jak łatwo złożyć wniosek.

ZUS oferuje dodatkowe świadczenie osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Wiele osób nie jest świadomych istnienia tego dodatku, który nie zależy od wieku ani dochodu i można go uzyskać w dowolnym momencie. Chodzi o tzw. dodatek dla sieroty zupełnej. Dowiedz się, kto ma do niego prawo i jak złożyć wniosek.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to jest przyznawane na mocy przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego dodatku mogą skorzystać także osoby, które pobierają rentę wyłącznie po zmarłej matce, pod warunkiem, że ojciec jest nieznany.

Najważniejsze zasady przyznawania dodatku dla sieroty zupełnej to:

świadczenie jest wypłacane niezależnie od wieku osoby uprawnionej ,

, nie ma wymogu dotyczącego dochodu , co oznacza, że każdy uprawniony może otrzymać to świadczenie,

, co oznacza, że każdy uprawniony może otrzymać to świadczenie, dodatek przysługuje wszystkim sierotom zupełnym w rodzinie – nie jest dzielony między dzieci.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzowane są świadczenia emerytalno-rentowe oraz związane z nimi dodatki. Waloryzacja świadczeń ma na celu dostosowanie ich wartości do rosnących kosztów życia, co w praktyce oznacza coroczne podwyżki. Zmiany te, wdrażane co roku od 1 marca, obejmują również dodatek dla sierot zupełnych.

Od marca 2024 roku wysokość dodatku dla sierot zupełnych wzrosła do 620,36 zł. W 2024 roku zwiększyła się też kwota wielu innych dodatków wypłacanych przez ZUS. Oto przykłady waloryzacji:

dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,

dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł,

dodatek kombatancki – 330,07 zł,

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. ZUS nie wymaga złożenia wniosku w określonym terminie, a procedura wygląda następująco:

należy złożyć wniosek ERRD (formularz dostępny w ZUS),

(formularz dostępny w ZUS), przedstawić dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców,

w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, wymagany jest akt urodzenia wskazujący brak danych ojca oraz dokument potwierdzający datę zgonu matki.

Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS, za pośrednictwem poczty, a także za pomocą pełnomocnika lub urzędu konsularnego. Decyzja w sprawie przyznania dodatku wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

Zasady wypłaty dodatku dla sieroty zupełnej

Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest każdej osobie, która spełnia wymagane kryteria, niezależnie od liczby uprawnionych do renty rodzinnej dzieci. To oznacza, że każde z dzieci, które straciło oboje rodziców, ma prawo do pełnej kwoty dodatku.

Podsumowując:

każda sierota zupełna otrzyma dodatek w wysokości 620,36 zł,

brak jest ograniczeń co do liczby uprawnionych osób w rodzinie,

świadczenie to wypłacane jest niezależnie od innych form pomocy.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie, o którym mało kto wie, choć przysługuje ono wielu osobom w Polsce. Pamiętajmy, że wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a brak określonych terminów daje swobodę ubiegania się o pomoc w odpowiednim dla siebie czasie.