Czy w związku z okresem zasiłkowym, który rozpocznie się 1 listopada 2024 r. trzeba składać nowy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Na jak długo gminy przyznają to świadczenie? Co w przypadku konieczności przedłużenia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka?

Zasiłek pielęgnacyjny. Z orzeczeniem o niepełnosprawności czy bez?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Dla tego świadczenia nie jest wymagane spełnianie kryterium dochodowego.

Wsparcie w tej formie może otrzymać m.in. niepełnosprawne dziecko. W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16. roku życia wymagane jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wyjątkowo w tej grupie wiekowej zasiłek pielęgnacyjny można otrzymać również orzeczeniem o stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny bez orzeczenia o niepełnosprawności przyznaje się osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny a nowy okres 2024/2025

Prawa do zasiłku pielęgnacyjnego gmina nie ustala na dany okres zasiłkowy jak przykładowo w przypadku zasiłku rodzinnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego organ ustala co do zasady na czas nieokreślony. Inaczej jednak jest w sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Stanowi o tym art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności

Dla wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością ważna jest nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta została uchwalona przez Sejm i przyjęta bez poprawek przez Senat. Teraz czeka na podpis Prezydenta.

Przypomnijmy, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, możliwe jest zachowanie dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności do czasu wydania kolejnego orzeczenia, jeżeli wniosek o wydanie nowego orzeczenia został złożony w okresie ważności poprzedniego. Tak jest do czasu wydania ostatecznego nowego orzeczenia, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty ważności. Obecnie jednak orzeczenia o niepełnosprawności zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą takie orzeczenie. I właśnie ten przepis pilnie zmieniał parlament. Po zmianach sytuacja prawna osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie zrównana. Decyzje i rozstrzygnięcia, które przyznawały prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i wydanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, których ważność została przedłużona, zmienią swój okres ważności. Zmiana będzie uwzględniała wydłużoną ważność orzeczeń.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2024 r.?

Od 1 listopada 2024 r. nie zmieni się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.Wynosi on 215,84 zł miesięcznie. W tym roku przypadał ustawowy termin weryfikacji kwoty tego świadczenia, kolejny będzie miał miejsce w roku 2027. Pamiętajmy, iż weryfikacja nie oznacza obowiązkowej waloryzacji świadczenia. Weryfikacji takiej dokonuje się z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Taki próg bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.