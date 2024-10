Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje wsparcie finansowe dla rodziców, którzy poświęcili się wychowywaniu dzieci, kosztem własnej kariery zawodowej. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane również jako "Mama 4 plus", zapewnia niemal 1800 zł brutto miesięcznie. Kto może się o nie ubiegać i jakie warunki należy spełnić?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to istotne wsparcie dla tych, którzy poświęcili swoją aktywność zawodową na rzecz rodziny. Jednak jego uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków, które należy uwzględnić przed złożeniem wniosku.

Świadczenie dla matek i ojców

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma na celu wspieranie rodziców, którzy z powodu obowiązków związanych z opieką nad co najmniej czwórką dzieci, nie zdołali wypracować pełnego prawa do emerytury. Chociaż program skierowany jest głównie do matek, również ojcowie mogą ubiegać się o to świadczenie, pod warunkiem że samodzielnie wychowywali przynajmniej czworo dzieci. Aby otrzymać dodatek, kobiety muszą osiągnąć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

Warto podkreślić, że wysokość świadczenia odpowiada najniższej emeryturze, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto miesięcznie.

Kto może składać wniosek?

Świadczenie przysługuje rodzicom, którzy wychowali przynajmniej czworo dzieci, przy czym opieka może obejmować zarówno dzieci biologiczne, jak i przysposobione. Z wnioskiem mogą wystąpić osoby, które:

są obywatelami Polski, bądź zamieszkują w Polsce od co najmniej 10 lat,

posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wniosek o świadczenie można złożyć w ZUS osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Należy również dostarczyć dokumenty potwierdzające liczbę wychowywanych dzieci.

Ograniczenia i możliwa utrata prawa do świadczenia

Nie wszyscy rodzice mają prawo do tego wsparcia. Świadczenie nie zostanie przyznane w przypadkach, gdy władza rodzicielska była ograniczona, lub gdy rodzic długotrwale przebywał w zakładzie karnym. Ponadto, jeśli wnioskodawca nabędzie prawo do innej emerytury lub renty, lub podejmie pracę zarobkową, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia.