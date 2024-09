Jednorazowy zasiłek powodziowy to wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Wnioski są rozpatrywane w ciągu dwóch dni. Kto może się o niego ubiegać? Gdzie należy złożyć wniosek i jakie są zasady przyznawania świadczenia?

Wsparcie dla powodzian

"Dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi lub podtopień w południowo-zachodniej Polsce, są dostępne różne formy pomocy" – zakomunikowało w dzisiejszym poście na platformie X Centrum Informacyjne Rządu.

Jedną z przewidzianych przez ustawodawcę form pomocy doraźnej jest zasiłek powodziowy.

–Jest on przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej i nie podlega zwrotowi – tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Prawną" Paweł Szalewicz, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny w Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka S.K.A.

Co to jest zasiłek powodziowy?

Zasiłek powodziowy to jednorazowe wsparcie w kwocie 2000 zł. Zgodnie z treścią art. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, może otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

–"Poszkodowany" w rozumieniu ustawy oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, chociażby czasowo, możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu – wyjaśnia mec. Paweł Szalewicz.

Kiedy wypłacane są pieniądze?

Przyznawanie świadczenia odbywa się w tempie ekspresowym. Zgodnie z art. 5 pkt 4 wspomnianej wyżej ustawy decyzję o przyznaniu zasiłku powodziowego wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi wydać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od dnia wpłynięcia wniosku do organu. Wypłata świadczenia następuje równie szybko.

– Wypłata zasiłku powodziowego musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia wydania decyzji w sprawie jego przyznania – tłumaczy radca prawy Szalewicz.

Zasiłek powodziowy w 3 krokach

Jak otrzymać zasiłek powodziowy? Oto trzy proste kroki:

Krok 1 – złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na której terenie wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na której terenie przebywa w wyniku ewakuacji lub konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania.

Krok 2 – do wniosku dołączyć oświadczenie, w którym należy wskazać, że:

w wyniku powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości,

nie ubiegał się o zasiłek na terenie innej gminy,

wyraża zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku.

Krok 3 – otrzymać decyzję o przyznaniu zasiłku, która wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i otrzymać świadczenie.

Ważne – Warto pamiętać, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań – przypomina mec. Paweł Szalewicz.

Zasiłek powodziowy a dochód

Świadczenia powodziowe, w tym zasiłek powodziowy, nie wliczają się do dochodu. Jak informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymanie zasiłku powodziowego nie zamyka możliwości ubiegania się o inne świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, stypendia i pomoc materialną czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. "Skorzystanie ze świadczeń powodziowych nie wpłynie na dostęp do innych świadczeń pomocy społecznej ani na możliwość utrzymania statusu bezrobotnego" – informuje resort pracy.

Czy zasiłek powodziowy trzeba zwrócić?

Zasiłek powodziowy jest świadczeniem bezzwrotnym, jednak w niektórych sytuacjach organ, który go przyznał, może zażądać jego zwrotu. Mówi o tym art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zgodnie z jego treścią organ wypłacający zasiłek po jego wypłacie dokonuje weryfikacji prawdziwości danych zawartych we wniosku. Oznacza to, że jeżeli w wyniku weryfikacji organ ten ustali, że rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, która otrzymała zasiłek powodziowy, nie poniosła jednak szkody w wyniku wystąpienia powodzi, wówczas wydaje decyzję o jego zwrocie, określając termin nie krótszy niż siedem dni. Co ważne, do zwrotu zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.