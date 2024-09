Od 1 stycznia 2025 roku rusza nowe świadczenie, które wyniesie nawet 2520 zł miesięcznie. To wsparcie finansowe skierowane jest do osób chorych, a jego kwota ma być regularnie waloryzowana. Prace nad ustawą o dodatku dopełniającym są na finiszu. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać z tego nowego wsparcia.

Nowe świadczenie, dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł miesięcznie, ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku. To wsparcie finansowe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, pobierających rentę socjalną. Przewidziane waloryzacje i dalsze prace nad projektem mogą rozszerzyć to wsparcie na inne grupy osób z niepełnosprawnościami. Przepisy są obecnie na etapie procedowania w Sejmie, a Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt z poprawkami.

Dodatek dopełniający przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, które:

są pełnoletnie

są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

spełniają kryteria wiekowe związane z naruszeniem sprawności organizmu: przed ukończeniem 18 lat, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed ukończeniem 25 lat), a także w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej.

Dodatek ten ma wynosić 2520 zł miesięcznie, co wynika z różnicy między najniższą rentą a minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Renta socjalna nie przysługuje, jeśli osoba:

ma już ustalone prawo do innej renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego,

pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej,

odbywa karę więzienia,

posiada nieruchomości o powierzchni powyżej 5 ha przeliczeniowych.

Nowe świadczenie - dodatek dopełniający - ma na celu wyrównanie dochodów osób pobierających rentę socjalną do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dlatego:

kwota dodatku dopełniającego ma wynosić 2520 zł miesięcznie - kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. - 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

- kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. - 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. waloryzacja dodatku ma być przeprowadzana corocznie, począwszy od 1 marca 2025 roku,

dodatku ma być przeprowadzana corocznie, począwszy od 1 marca 2025 roku, ZUS będzie ogłaszał wysokość zwaloryzowanego świadczenia w oficjalnym komunikacie.

Dodatek będzie wypłacany osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, co ma wesprzeć najbardziej potrzebujących. Co ważne, świadczenie to nie wpłynie na wysokość renty socjalnej ani świadczenia wspierającego.

Kto będzie mógł liczyć na nowe świadczenie?

Dodatek dopełniający będzie przysługiwał osobom spełniającym trzy główne warunki:

bycie osobą pełnoletnią

posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

pobieranie renty socjalnej.

Projekt zakłada, że dodatek dopełniający może być rozszerzony na inne grupy osób z niepełnosprawnościami. W szczególności, omawiane są propozycje wsparcia dla osób pobierających inne renty, np. z tytułu niezdolności do pracy, oraz tych, którzy nie mają żadnych świadczeń. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada dalsze prace legislacyjne w tym kierunku.

Wypłaty dodatku dopełniającego mają rozpocząć się 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu osoby uprawnione będą mogły ubiegać się o świadczenie, które zostanie wypłacane co miesiąc wraz z rentą socjalną. Świadczenie to może być w przyszłości przyznawane także osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co dotyczy dodatkowych 30 tys. osób.

Wchodzi nowe świadczenie. 2520 zł dla chorych miesięcznie. Co warto wiedzieć?

Nowe świadczenie to istotne wsparcie dla osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Najważniejsze punkty to: