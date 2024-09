Jeszcze tylko do końca września osoby niepełnosprawne mają czas na złożenie wniosku o nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Po tym terminie dotychczasowe dokumenty stracą ważność, a wraz z nimi liczne świadczenia i ulgi, które są kluczowe dla codziennego funkcjonowania. Sprawdź, kto musi działać, aby nie stracić dostępu do wsparcia.

Koniec ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Zgodnie ze znowelizowanymi na początku sierpnia przepisami, osoby niepełnosprawne mają czas na złożenie wniosku o nowe orzeczenie do 30 września. Bez tego dokumentu wiele osób straci dostęp do ulg i świadczeń, które są kluczowe dla ich codziennego funkcjonowania. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany te mogą dotknąć aż 400 tysięcy osób.

Choć niektóre dokumenty automatycznie zachowują ważność dzięki nowym przepisom, większość z nich przestanie obowiązywać. To szczególnie ważne dla tych, którzy korzystają z pomocy finansowej lub ulg, takich jak: zniżki nakomunikację miejską czy karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Jakie dokumenty zachowają ważność?

Nowelizacja ustawy wydłużyła ważność dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności oraz zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności o maksymalniesześć miesięcy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie nowego wniosku do końca września. Dotyczy to także osób oczekujących na decyzję w sprawie poziomu potrzeby wsparcia.

Co więcej, nowelizacja wydłużyła też termin wcześniejszego składania wniosków, z 30 dni do dwóch miesięcy, a w przypadku osób poniżej 16. roku życia — do trzech miesięcy. Wniosek należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania. Procedura jest bezpłatna, a czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca.

Karty parkingowe. Przedłużenie do 2025 r.

Dla wielu osób niepełnosprawnych ważnym wsparciem są karty parkingowe, umożliwiające korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych. Nowelizacja ustawy przedłużyła okres ich ważności do 31 marca 2025 roku. To oznacza, że osoby posiadające takie karty mają nieco więcej czasu na ich przedłużenie.

Przepisy przejściowe

Nowelizacja wprowadza także przepisy przejściowe, które mają zastosowanie do wcześniej złożonych wniosków. Jeśli wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności został już złożony, osoba niepełnosprawna zachowuje swoje uprawnienia na czas trwania procedury orzeczniczej.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby, które nie są pewne, jak poprawnie złożyć wniosek, mogą skorzystać z pomocy dostępnej na stronie gov.pl. Warto także skontaktować się z lokalnymi instytucjami zajmującymi się sprawami niepełnosprawnych, aby uzyskać wsparcie w procesie składania wniosków.