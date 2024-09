Wiem, że od listopada tego roku wchodzą w życie przepisy zwalniające ze składek ubezpieczeniowych na jeden miesiąc. Czy mogę już złożyć wniosek w tej sprawie, żeby skorzystać ze zwolnienia od razu w listopadzie?

Nie, nie jest to możliwe. Przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wejdą w życie 1 listopada 2024 r. i dopiero od tego dnia będzie można składać wnioski o skorzystanie z wakacji składkowych. Zatem zwolnienie może objąć grudzień 2024 r. Wynika to z art. 36d ust. 1 ustawy systemowej, który, tak jak pozostałe przepisy dotyczące tej ulgi, wchodzi w życie 1 listopada 2024 r. Zgodnie z nim płatnik składa wniosek o zwolnienie w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Oznacza to, że pierwszym dniem, w którym może złożyć wniosek w tej sprawie, jest właśnie 1 listopada. ZUS nie uwzględni wniosku złożonego wcześniej, a zatem nie można uzyskać zwolnienia ze składek za listopad 2024 r. W kolejnych latach kalendarzowych płatnik będzie mógł wybrać dowolny, wybrany miesiąc bez składek. Będzie mógł np. złożyć wniosek w grudniu 2024 r., aby zwolnienie objęło styczeń 2025 r.

Przypomnijmy, że ze zwolnienia ze składek nie będzie mogła skorzystać każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, a jedynie osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą określoną w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej. Z wakacji składkowych nie będą mogli zatem skorzystać np. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

WAŻNE Pierwszym dniem, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, jest 1 listopada 2024 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w listopadzie, zwolnienie obejmie grudzień 2024 r. Do kolejnego zwolnienia płatnik będzie miał prawo w nowym roku kalendarzowym, a więc już w styczniu 2025 r.

Przedsiębiorcy, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, muszą spełnić kilka warunków. Zgodnie z art. 17a ustawy systemowej (zacznie obowiązywać od 1 listopada br.) ZUS na wniosek płatnika zwalnia go z opłacenia należnych składek na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy, jeżeli:

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku zgłaszał do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych;

w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro;

jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności;

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.©℗