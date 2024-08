Na nasz profil w PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie o niezdolności do pracy jednego z pracowników. Zadzwonił on jednak i powiedział, że lekarz się pomylił, bo niezdolność powinna być orzeczona na 9 dni, a nie na 8. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić?

Płatnik powinien zastosować się do informacji, które wynikają z PUE ZUS. Kwestia ewentualnego skorygowania zaświadczenia leży po stronie pracownika. Nie można bowiem wykluczyć, a z pewnością nie może tego wykluczyć pracodawca, że zaświadczenie jest prawidłowe.

Zasady korekty zostały określone w art. 58a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Z jego ust. 1 wynika, że w przypadku gdy w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd, wystawiający zaświadczenie lekarskie (najczęściej lekarz albo inna osoba uprawniona do wystawiania zaświadczeń) w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu, w szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub ZUS, przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, odpowiednio:

informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, albo

informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego oraz nowe zaświadczenie lekarskie – po sprostowaniu tego błędu.

Teoretycznie błąd może zatem zauważyć także płatnik, ale w opisywanym przypadku mamy do czynienia z błędem dotyczącym okresu niezdolności do pracy. Prawdopodobnie doszło do nieporozumienia w gabinecie lekarskim lub też rzeczywiście lekarz pomylił się w dacie końcowej niezdolności do pracy. Najlepiej byłoby, gdyby to pracownik zgłosił się do lekarza i sprawę wyjaśnił. Płatnik nie ma bowiem w tym momencie podstaw do stwierdzenia, że zaświadczenie lekarskie jest nieprawidłowe, ponieważ wątpliwość pracownika dotyczy jedynie daty przyszłej. Jeśli lekarz potwierdzi błąd, to zgodnie ze wskazanym wyżej art. 58a ust. 1 ustawy zasiłkowej unieważni dotychczasowe zaświadczenie i wystawi nowe. Warto zwrócić uwagę, że lekarz nie może wystawić po prostu zaświadczenia lekarskiego na ten dodatkowy, brakujący dzień, ponieważ przepisy nakazują mu wystawienie zaświadczenia po przeprowadzeniu badania chorego, a zatem ten musiałby się u niego stawić.

Artykuł 58a ust. 2 precyzuje działania ZUS w takich przypadkach. Zgodnie z nim ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego albo o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego wraz z wystawieniem nowego zaświadczenia udostępnia je na profilu informacyjnym płatnika składek. Informacje o unieważnieniu zaświadczenia i wystawieniu nowego zaświadczenia widzi także ubezpieczony na swoim profilu.

Korekta błędnego zaświadczenia może więc zająć kilka dni – lekarz ma trzy dni na unieważnienie błędnego i wystawienie nowego zaświadczenia, a dodatkowo ZUS ma jeden dzień na wprowadzenie tych danych do systemu.

WAŻNE Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku lub jego wysokość, ZUS wydaje decyzję w tych sprawach, o ile sam jest płatnikiem zasiłków. Gdy zasiłki wypłaca płatnik składek, ZUS wydaje decyzję jedynie na jego wniosek lub wniosek pracownika.

Ważną kwestię reguluje także art. 58a ust. 8 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nim jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku lub jego wysokość, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku jest obowiązany płatnik składek, ZUS wydaje decyzję na wniosek płatnika składek lub ubezpieczonego. Gdyby bowiem okazało się, że np. zaświadczenie lekarskie błędnie zostało wystawione na zbyt długi okres, ubezpieczony pobrałby świadczenia za taki zbyt długi okres. Jeśli płatnikiem byłby pracodawca, jak w opisywanym przypadku, ZUS wydałby decyzję tylko na jego wniosek (ewentualnie pracownika), a nie z urzędu. ©℗