Według przepisów prawa pracy osoby, którym pozostały 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, są chronione przed zwolnieniem z pracy. Dotyczy to kobiet, które mają 56 lat i 61-letnich mężczyzn. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ochrona nie przysługuje. Co mówią na ten temat przepisy? Jak można sobie pomóc w tej sytuacji? Wyjaśniamy.