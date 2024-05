Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Kiedy mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym będzie uwzględnione to rozliczenie?

Kto musi rozliczyć?

Każda osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność i w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Te osoby mają obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. To rozliczenie pozwala ustalić należną kwotę składki za rany rok na podstawie przychodów

Jakie dokumenty złożyć?

Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 r.



– ZUS DRA (osoby prowadzące działalność jednoosobową)

– ZUS RCA (osoby opłacające składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców)

Do kiedy?

20 maja 2024 r. jest ostatnim dniem, kiedy trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

ZUS DRA i ZUS RCA. W jaki sposób mogę złożyć te dokumenty?

Formularze ZUS DRA i ZUS RCA można złożyć na kilka sposobów, zależnie od Twoich preferencji i dostępnych możliwości:



1. Elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS



– Aby skorzystać z tej metody, musisz posiadać konto na platformie PUE ZUS



– Po zalogowaniu wybierz odpowiednią opcję do złożenia deklaracji ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i ZUS RCA (raport miesięczny ubezpieczonych)



– Elektroniczne składanie dokumentów jest szybkie, bezpieczne i pozwala na łatwe śledzenie statusu złożonych dokumentów



2. Przez Internetowe Konto Podatkowe (IKP) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:



– Ta opcja umożliwia złożenie dokumentów ZUS poprzez konto na stronie podatki.gov.pl



– Wymaga to zalogowania się przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego



3. Tradycyjnie w placówce ZUS:



– Możesz złożyć dokumenty osobiście w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych



– Pamiętaj, aby mieć ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty i formularze



4. Pocztą:



– Dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną. Zaleca się wysyłkę listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania i ewentualne śledzenie przesyłki



Niezależnie od metody, ważne jest, aby dokumenty były złożone terminowo, aby uniknąć możliwych opłat za spóźnienie lub innych problemów związanych z nieprzestrzeganiem terminów ubezpieczeniowych i podatkowych.

Gdzie można otrzymać pomoc?

Jeśli mamy jakieś wątpliwości, możemy zasięgnąć języka u specjalistów:



– podczas e-wizyty w ZUS

– w Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl

– u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Nadpłata, niedopłata

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:



– opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego



– opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.

Jak otrzymać zwrot nadpłaty?

Jak informuje ZUS, wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) zostanie udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu, który zawiera roczne rozliczenie. Wniosek będzie dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze.



We wniosku trzeba podać numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot. Wniosek należy wysłać do ZUS przez PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. Środki powinny pojawić się na koncie nie później niż 1 sierpnia 2024 r.