Przykładowe zaświadczenie o przychodach osiągniętych przez emeryta/rencistę w 2023 r.

Zakład Obróbki Drewna „Drewpol” B. Pręt Lublin, 26 lutego 2024 r.

ul. Jagodowa 105, 92-152 Lublin

NIP 876-100-20-800

REGON 870250237

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

ul. Moniuszki 84, 92-150 Lublin

Zaświadczenie

Zaświadcza się, że Andrzej Warga, ur. 15.09.1957 r., zamieszkały w Lublinie przy ul. Białowąsa 2/14, numer PESEL 57091500234, legitymujący się dowodem osobistym nr A0324376, uprawniony do emerytury o symbolu E-17363476/02, zatrudniony w „Drewpol” od 1 stycznia 2021 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. uzyskał przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą w łącznej wysokości 51 507,35 zł, a w poszczególnych miesiącach:

styczeń 2023 – 4200 zł,

luty 2023 – 4200 zł,

marzec 2023 – 3707,35 zł,

kwiecień 2023 – 4500 zł,

maj 2023 – 4300 zł,

czerwiec 2023 – 4200 zł,

lipiec 2023 – 4200 zł,

sierpień 2023 – 4200 zł,

wrzesień 2023 – 4500 zł,

październik 2023 – 4500 zł,

listopad 2023 – 4200 zł,

grudzień 2023 – 4800 zł.

Magdalena Kac, specjalista ds. płac

..............................................................................................................

(podpis i pieczęć imienna wystawiającej zaświadczenie)