Nawet 1000 zł miesięcznie będzie wynosił od początku nowego roku tzw. zasiłek stały. Dotychczasowa maksymalna kwota w tym przypadku wynosiła 719 zł. Komu należy się wypłata takiego zasiłku? Jakie są kryteria przyznawania? Szczegóły w poniższym tekście.

Zasiłek stały. Komu się należy?

Zasiłek stały przysługuje dwóm grupom osób. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określa jasne i czytelne kryteria. Do grupy pierwszej zaliczają się pełnoletnie osoby samotnie gospodarujące, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Do grupy drugiej zaliczają się z kolei pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały. Jakie kwoty?

Od 1 stycznia 2024 r. minimalna kwota będzie wynosić 100 zł miesięcznie, natomiast maksymalna kwota 1000 zł miesięcznie. Dotychczas było to odpowiednio 30 zł i 719 zł.

Kryteria przyznawania świadczenia

W przypadku osoby samotnie gospodarującej – stanowi różnicę między kwotą wynoszącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, lecz kwota zasiłku w tym przypadku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie.

W przypadku osoby pozostającej w rodzinie – stanowi różnicę między kwotą wynoszącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Jakie kryteria nie zmienią się od 2024 r.?

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie jest to aktualnie 600 zł. Od 1 stycznia 2024 r. te przepisy nie ulegną zmianie.