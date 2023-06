Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ponownie waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Prognozę jednej z jej składowych już znamy – rząd zaproponował podwyższenie świadczeń o 12,3 proc. Wciąż natomiast nie ma oficjalnych danych co do podwyżki kwotowej najniższych świadczeń. Nieoficjalnie mówi się, że wyniesie ona około 300 zł.

Rząd uchylił już rąbka tajemnicy jeśli chodzi o przyszłoroczną waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych. Pierwsza oficjalna zapowiedź podwyżki procentowej to 12,3 proc. Nie znamy natomiast przymiarek do tej kwotowej, która dotyczy minimalnej emerytury i nieco wyższych od niej świadczeń.

Waloryzacja emerytur 2024. Podwyżki wyniosą 300 złotych?

Na początku czerwca „Fakt” donosił, że kwotowe podwyżki mogłyby wynieść nawet 300 zł miesięcznie brutto. Nieoficjalnie udało nam się potwierdzić w rządzie, że najprawdopodobniej będzie to kwota "w tych okolicach". Żadne konkretne ustalenia w tej kwestii, wg wiedzy naszego informatora, jeszcze nie zapadły.

Kiedy podwyżka emerytur w 2024 roku?

Pewne natomiast jest już to, że waloryzacja nastąpi – jak co roku – 1 marca i obejmie emerytury i renty przyznane przed tym terminem. Co do zasady polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzenia tej operacji kwota świadczenia nie może jednak ulec obniżeniu.

Co istotne, waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Tym samym obecne wyliczenia podwyżek świadczeń to symulacja, oparta na wskaźnikach, które niemal na pewno ulegną jeszcze zmianie. Mają one jednak poglądowy charakter i obrazują jakich wzrostów – mniej więcej – świadczeniobiorcy mogą spodziewać się w przyszłym roku.

Sprawdź, o ile wzrośnie emerytura. Tabela

Poniżej publikujemy własne obliczenia rent i emerytur w oparciu o 12,3-procentowy wskaźnik i prawdopodobną kwotę podwyżki dla minimalnych świadczeń w wysokości 300 zł. Na podwyższenie świadczenia o tę ostatnią kwotę będą zapewne mogły liczyć minimalna emerytura i świadczenia nieco od niej wyższe, w przypadku których samo podwyższenie o 12,3 proc. oznaczałoby wzrost poniżej gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 300 zł.

Przykładowo, z wyliczeń wynika, że minimalna emerytura, która aktualnie wynosi 1588,44 zł brutto, wzrosłaby do 1783,82 zł brutto, czyli o blisko 200 zł. Jeśli gwarantowana podwyżka będzie co najmniej 300-złotowa, minimalna emerytura wzrośnie zatem do 1888,44 zł (patrz tabela). Świadczenia niższe od minimalnej emerytury będą zaś najpewniej podwyższone wyłącznie o wskaźnik waloryzacji, bez wyrównania do kwoty gwarantowanej (taki mechanizm zastosowano w ubiegłym roku).