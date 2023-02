Punktem wyjścia do rozważań są art. 31 i art. 32 ustawy systemowej, które odsyłają do stosowania w tego rodzaju sprawach przepisów ordynacji dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za długi spadkowe. W ordynacji na uwagę zasługują przede wszystkim art. 97 par. 1 oraz art. 98 par. 1 i 2. Wynika z nich, że spadkobiercy podatnika przejmują prawa i obowiązki spadkodawcy. Ponadto do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Zasady te stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców – odpowiednio także do składek – za: