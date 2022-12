We wrześniu 2021 r. matka złożyła wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla swojej córki. Po jego uzyskaniu w kwietniu 2022 r. wnioskowała o świadczenie pielęgnacyjne . Artykuł 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) stanowi, że jeśli wniosek o to świadczenie wpłynie w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia, jest ono przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Gmina odmówiła jednak wypłaty wsparcia od września 2021 r. Argumentowała, że kobieta od 1 sierpnia 2021 r. do 26 marca 2022 r. była uprawniona do świadczenia rodzicielskiego (kosiniakowego) na córkę, a art. 27 ust. 5 ustawy nie pozwala na jednoczesne uzyskiwanie obydwu świadczeń.