Pracownik samorządowy jest wynagradzany comiesięczną stałą stawką zasadniczą. Poza tym otrzymuje dodatek stażowy, który przysługuje i jest wypłacany także za okresy pobierania zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Co roku otrzymuje też dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pracownik zachorował w listopadzie br. W lutym br. została wypłacona trzynastka za 2021 r., którą należy uzupełnić o okresy niezdolności do pracy z powodu choroby. Problem w tym, że w trzynastce został uwzględniony dodatek za staż pracy za okresy przepracowane. Jak uzupełnić to wynagrodzenie roczne do wynagrodzenia chorobowego, skoro dodatek stażowy nie podlega wliczeniu do podstawy zasiłków? Czy dopełnić całą trzynastkę, czy może wyłączyć dodatek stażowy i dopiero potem ją uzupełnić?

odpowiedź Należy uzupełnić całą wypłaconą trzynastkę, bez wyodrębniania dodatku stażowego. Trzynastka nie przysługuje bowiem za okresy nieobecności, w tym z powodu choroby, dlatego podlega uzupełnieniu.