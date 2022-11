W tym przypadku wątpliwości ZUS dotyczyły tego, czy prawo do kolejnego zasiłku ma przedsiębiorczyni, która zakończyła trwające łącznie półtora roku długotrwałe zwolnienie lekarskie, po którym była na świadczeniu rehabilitacyjnym. W czasie krótkiego okresu prowadzenia działalności przed kolejną chorobą, tj. od 8 do 17 kwietnia 2017 r., nie osiągnęła żadnego przychodu. W tych dniach zawarła jednak umowę, na podstawie której zobowiązała się wykonać prace ogrodnicze w okresie od 12 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. Chodziło m.in. o przekopanie glebogryzarką terenu zleceniodawcy, niwelację oraz nawiezienie bądź wywiezienie czarnoziemu w zależności od potrzeb. Po zawarciu umowy pobrała 2 tys. zł zaliczki. Po kilku dniach wykonywania prac ogrodniczych stan zapalny stawu skokowego lewej nogi uniemożliwił jej kontynuowanie działalności. Lekarz wystawił jej kolejne zwolnienie. Ze względów zdrowotnych 19 kwietnia 2017 r. odstąpiła od zawartej wcześniej umowy i zwróciła zaliczkę.