Zleceniobiorca, który 1 września 2022 r. podjął pracę na podstawie umowy zlecenia, 5 września został zgłoszony przez płatnika do obowiązkowych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA. Po miesiącu pracy, 5 października, zleceniobiorca zgłosił płatnikowi chęć przystąpienia również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jakie obowiązki w związku z tym ma płatnik? W jakim terminie i w jaki sposób zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia chorobowego, a także jak rozliczyć składkę chorobową – czy powinna być pomniejszona proporcjonalnie za część miesiąca, kiedy zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, czy nie? Wynagrodzenia są płatne do 10. dnia miesiąca następnego. Czy pierwszą składkę chorobową pobrać z wynagrodzenia za wrzesień wypłacanego w październiku? Jeśli zleceniobiorca zachoruje np. w listopadzie czy grudniu, z jakich miesięcy ustalić podstawę zasiłku (osoba ta do końca sierpnia br. była w stosunku pracy)?

odpowiedź Jeśli zleceniobiorca wyraził wolę przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 5 października, to płatnik powinien nie później niż tego dnia przesłać do ZUS nowe zgłoszenie ZUS ZUA zleceniobiorcy do wszystkich ubezpieczeń od 5 października. Uprzednio należy dokonać wyrejestrowania osoby z dotychczasowych ubezpieczeń. Podstawa wymiaru składki chorobowej za październik będzie taka sama jak podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej, jeżeli odpłatność za wykonywanie zlecenia określono w umowie kwotowo, w kwotowej lub akordowej stawce godzinowej albo prowizyjnie. Na wniosek