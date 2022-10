W jakich przypadkach ZUS może żądać zwrotu kwoty podwyższenia emerytury do wysokości emerytury minimalnej? Czy niepowołanie przez sąd kolejnego biegłego w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy zawsze może być postawą apelacji? Na jakich zasadach renta rodzinna może zostać przedłużona po 25. urodzinach uprawnionego? Czy wypadek na klatce schodowej może być uznany za wypadek w drodze do pracy?

ZUS obliczył moją emeryturę na kwotę 650 zł, ale że miałam odpowiednią długość stażu, to wypłaca mi emeryturę minimalną. Chcę obecnie rozpocząć pracę. Jak to wpłynie na moją emeryturę? Podwyższenie emerytury do kwoty gwarantowanego świadczenia odbywa się na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna). Zgodnie z nim, w przypadku gdy obliczona zgodnie z regułami ogólnymi emerytura jest niższa niż gwarantowana kwota minimalna, świadczenie podwyższa się do tej kwoty, o ile ubezpieczony: