Przy wyborze, o które świadczenie się ubiegać, nie ma znaczenia, że przewidywany termin odzyskania zdolności do pracy wynosi ponad 12 miesięcy, a więc jest dłuższy niż maksymalny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z 31 stycznia 2017 r., sygn. akt II UK 644/15. Zwrócił uwagę, że oceniany z uwzględnieniem reguł wykładni gramatycznej art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej wymaga, aby po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego, to znaczy po upływie maksymalnego terminu jego pobierania, nadal (czyli bez przerwy, ciągle) występowała niezdolność do pracy oraz żeby istniały rokowania odzyskania zdolności do pracy, ale równocześnie nie określa terminu, w którym ma nastąpić odzyskanie zdolności do pracy. Dla uznania, że warunek ten jest spełniony, wystarcza więc jedynie, aby istniały rokowania odzyskania zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji leczniczej. Termin 12 miesięcy, a właściwie nie dłuższy niż 12 miesięcy, wyznacza natomiast art. 18 ust. 2 ustawy zasiłkowej, który jednak, co również wynika z jego wykładni gramatycznej, nie jest przepisem określającym warunki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Wyznacza jedynie maksymalny termin wypłaty tego świadczenia. Może się więc zdarzyć, że długotrwała rehabilitacja przyniesie poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy, ale cały proces potrwa dłużej niż 12 miesięcy. Po wyczerpaniu maksymalnego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego prawdopodobnie ZUS odmówi wnioskodawcy renty, skoro, mimo braku prawa do świadczenia, nadal istnieje możliwość odzyskania zdolności do pracy. Sąd podkreślił, że brak możliwości ustalenia daty odzyskania zdolności do pracy nie stanowi przesłanki odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Istotne jest samo rokowanie odzyskania zdolności do pracy ‒ bez względu na przewidywania co do daty wystąpienia tego stanu, bo przysługiwanie świadczenia rehabilitacyjnego przez okres 12 miesięcy nie jest tożsame z warunkiem, że rokowanie odzyskania zdolności do pracy musi zamknąć się również w tym okresie.