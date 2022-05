Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 3 prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym jest to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Osoby prowadzące ten rodzaj pozarolniczej działalności opłacają co do zasady składki ryczałtowe obliczane od podstawy wymiaru wynoszącej nie mniej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia tej działalności przedsiębiorca może opłacać składki od podstawy wynoszącej zaledwie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Tę ulgę może poprzedzać sześciomiesięczne korzystanie z określonej w prawie przedsiębiorców ulgi na start, tj. niepodleganie w ogóle ubezpieczeniom społecznym. Jak widać, przynajmniej przez pierwsze kilka lat składki mogą być znacznie niższe niż ewentualne składki od zlecenia.