Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z podatku dochodowego rozliczam się według zasad ogólnych (skala podatkowa). Ze względu na działalność handlową sporządzam remanent nie tylko na koniec roku, lecz także w jego trakcie, np. kiedy odchodzi z pracy któryś z pracowników ze wspólną odpowiedzialnością materialną. W najbliższym czasie będzie przeprowadzony taki spis. Na ostatni dzień 2021 r. wartość spisu wyniosła 96 900 zł. Jak obliczyć dochód do ustalenia podstawy składki zdrowotnej z remanentem? Czy należy przyjąć ten sam dochód co dla podatku PIT? Dochód za marzec wyniósł 18 600 zł, a składka 774 zł. Składki społeczne odliczam od dochodu (podstawa standardowa, z ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowa 0,93 proc.).

odpowiedź

przykład 1

Czytelnik prowadzi firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych, skalą podatkową. Na 1 stycznia 2022 r. remanent początkowy wyniósł 96 900 zł. Załóżmy, że kolejny spis przeprowadzono na koniec kwietnia i jego wartość obniżyła się w stosunku do początkowego, bo wyniosła 89 000 zł. Składki społeczne zapłacone w kwietniu (za marzec) wyniosły 1097,93 zł i nie są wliczane do kosztów uzyskania przychodów (bez składki na FP). Różnica remanentowa w wysokości 7900 zł (96 900 zł – 89 000 zł) będzie uwzględniona przy obliczeniu składki zdrowotnej za maj 2022 r. Podstawę jej wymiaru będzie stanowił dochód uzyskany w kwietniu. Załóżmy, że wyniesie on 30 200 zł, a dochód za okres od stycznia do marca to 18 600 zł.