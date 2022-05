Jak wskazał Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z 26 listopada 2013 r., sygn. akt IV Ua 17/13, art. 59 ustawy zasiłkowej uprawnia organ rentowy do kontrolowania zasadności i rzetelności wystawienia zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, w tym do zażądania od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę wystawienia zaświadczenia lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie. Przy czym, jak zwrócił uwagę sąd w badanej sprawie ZUS, dopiero przed sądem zaczął kwestionować zasadność zakwalifikowania określonej niezdolności do pracy do danej choroby oraz możliwość zachorowania ubezpieczonego na określone choroby. Decyzja odmawiająca zasiłku została zaś wydana w oparciu o wykorzystanie okresu zasiłkowego. Takie działanie sąd uznał za nieuzasadnione. Można więc wysnuć wniosek, że ZUS ma szerokie uprawnienia do zbadania zasadności zwolnienia lekarskiego, ale musi je wykorzystać na etapie wydawania decyzji.