Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zajmuje się handlem hurtowym częściami i akcesoriami do samochodów. Spółka płaci w Polsce podatki . Kupuje towary z całego świata i sprzedaje je w naszym kraju oraz eksportuje za granicę, m.in. na Białoruś, do Ukrainy, Rosji, ale też do innych państw. Obecnie firma zatrudnia na umowę o pracę siedem osób, które wykonują swoje obowiązki na terenie Polski i z tego tytułu podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Spółka planuje jednak zwiększyć zatrudnienie. Chce zatrudnić obywateli Białorusi, będących białoruskimi rezydentami podatkowymi i mieszkających w swoim kraju. Zostaną oni zatrudnieni na umowę o pracę (telepracę) w pełnym wymiarze. Będą pracować zdalnie z terenu Białorusi, a na konta bankowe w tamtejszych bankach będą otrzymywać pensje. Spółka ma jednak wątpliwość, czy pracownicy wykonujący zadania z terenu Białorusi będą podlegać obowiązkowo w naszym kraju ubezpieczeniom społecznym.