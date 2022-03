Sejm 9 marca 2022 r. uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która likwiduje jeden z warunków przyznawania takiej emerytury, a dokładnie to, że przed wydaniem decyzji w sprawie emerytury pomostowej wymagane jest rozwiązanie umowy o pracę. To bardzo ważna wiadomość dla osób zamierzających ubiegać się o to świadczenie, bo po zmianach nie będą już musiały rezygnować z pracy dopóty, dopóki nie będą miały pewność, że emeryturę pomostową dostaną.