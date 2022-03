Wyobraźmy sobie, że w kwietniu 2022 r. pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznych zmiennych premii redukowanych proporcjonalnie do okresów nieobecności co roku przysługuje mu w marcu premia roczna zmniejszana proporcjonalnie do okresów nieobecności. W roku kalendarzowym poprzedzającym miesiąc zachorowania pracownik przepracował 211 dni roboczych, 26 dni był niezdolny do pracy, pobierając wynagrodzenie chorobowe, a 15 dni sprawował opiekę i pobierał zasiłek opiekuńczy. W tym roku pracownik miał obowiązek przepracować 252 dni robocze. Wypłacona pracownikowi premia, po pomniejszeniu o kwoty potrąconych składek, wyniosła 2053,70 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla tej osoby?

Izabela Nowacka, ekspert od wynagrodzeń odpowiedź