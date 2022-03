Sąd I instancji przychylił się do poglądu związkowców i zasądził żądaną kwotę, ale rozpoznający apelację zespołu szkół sąd okręgowy dostrzegł zasadniczy problem z interpretacją kluczowego dla sprawy art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762). Stanowi on, że za nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenia kompensacyjne odpis na ZFŚS wynosi 5 proc. pobieranych przez nich świadczeń. Tyle że przepis ten nie określa, jak je liczyć. Rozbieżność w wykładni była na tyle duża, że sąd zdecydował się na przekazanie pytania prawnego w tej kwestii do Sądu Najwyższego.