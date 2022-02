Ostatnia nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych uchyliła problematyczny art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), który to przepis wyłączał z ubezpieczeń, także chorobowego, m.in. przedsiębiorców, w przypadku gdy nie opłacili składek na czas. Mimo że przepis ten nie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., to jest i będzie jeszcze stosowany w wielu przypadkach i wciąż budzi wątpliwości. Jedną z nich rozstrzygnął 10 lutego 2022 r. Sąd Najwyższy uchwałą siedmiu sędziów (sygn. akt III UZP 10/21). SN stwierdził, że nieopłacenie składek na czas oznacza także sytuację, gdy składki nie były zapłacone w pełnej wysokości. Uchwała ta będzie miała zastosowanie zarówno do już toczących się spraw, jak i tych, które mogą być jeszcze wszczęte. Jakiekolwiek opóźnienia w składkach sprzed 1 stycznia 2022 r. będą miały wpływ na przyszłe uprawnienia zasiłkowe przedsiębiorców. To kolejna uchwała SN podjęta w sprawach ważnych dla przedsiębiorców w ostatnich tygodniach.