Z art. 82 ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna) wynika, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana z każdego z tych tytułów odrębnie. Zgodnie zaś z art. 82 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Wskazane regulacje prawne nakładają więc prawny obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego tytułu, niezależnie od tego, czy w zbiegu pozostają różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły. Obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne obciąża np. pracowników, którzy jednocześnie wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą (zbieg różnych tytułów).

Ten stan prawny ulegnie pewnej modyfikacji na skutek wejścia w życie 1 stycznia 2022 r. ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Polski Ład. Na mocy art. 15 tej ustawy wprowadzono nowe wyjątki w zakresie wyłączenia z obowiązku płacenia składki zdrowotnej przedsiębiorców będących jednocześnie pracownikami. Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c (prowadzących pozarolniczą działalność i ich współpracowników), lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a (prowadzących pozarolniczą działalność korzystających z ulgi na start), w przypadku gdy osoba ta:

Z kontekstu podanego stanu faktycznego przede wszystkim wynika, że w toku pozostaje postępowanie egzekucyjne przeciwko przedsiębiorcy. Skoro tak, to odnieść się należy do stosownych regulacji prawnych ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na uwagę zasługuje m.in. art. 15, który stanowi, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel po upływie terminu do wykonania obowiązku przez zobowiązanego przesłał mu pisemne upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości obowiązku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby. Z kolejnych regulacji ustawy wynika, że zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest nieistnienie obowiązku (art. 33 par. 1 i par. 2 pkt 1).