Osiągnięcie w danym roku limitu trzydziestokrotności wpływa więc na kwestię ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Podstawę ich wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (przy krótszym zatrudnieniu może być ustalana z okresu krótszego). Za wynagrodzenie uważa się w tym przypadku przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe , po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Jeżeli więc w danym miesiącu zawierającym się w okresie, z którego jest obliczana podstawa zasiłkowa, nastąpiło przekroczenie limitu trzydziestokrotności i w kolejnych miesiącach tego okresu była pobierana już tylko składka chorobowa, to ustalenie podstawy zasiłkowej wymaga szczególnej ostrożności. Wynagrodzenie trzeba pomniejszyć o odpowiednią wysokość składek, a w razie gdy w jednym miesiącu doszło do przekroczenia limitu i nieobecności usprawiedliwionej, wynagrodzenie należy uzupełnić, używając w niektórych przypadkach specjalnego wskaźnika. [przykład]