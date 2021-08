Problem wziął się stąd, że od 1 stycznia 2018 r. zostali oni włączeni do systemu emerytur mundurowych. W konsekwencji wyrejestrowano ich z dotychczasowych ubezpieczeń społecznych i podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Cały czas walczą jednak z ZUS o nienależnie – w ich ocenie – pobrane składki (emerytalną, rentową i wypadkową) od nagrody rocznej za 2017 r. (która przysługuje za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym) wypłaconej w 2018 r. Pisaliśmy o tym w DGP nr 192/2020 „Celnicy walczą o nienależnie pobrane składki”.

– Można to poprzeć prostym przykładem. Jeżeli pracownik straciłby pracę (czyli tytuł do ubezpieczenia społecznego) i po ustania zatrudnienia procesował się ze swoim byłym pracodawcą o nadgodziny, po wygranej otrzymałby stosowną kwotę pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne – wyjaśniał sędzia SN.

Przekonywał, że kluczowe jest to, z jakiego tytułu obowiązek składkowy powstał, a nie to, czy on nadal istnieje. Innymi słowy chodzi o przychody z racji aktywności zawodowej.