– W nowym systemie każdy zarobiony przez emeryta złoty znajdzie swoje odzwierciedlenie w wypłacanym świadczeniu. Jeżeli z tytułu składek wpłynie 1 tys. zł, to kwota ta zostanie podzielona przez dalszą długość trwania życia i wypłacona. Oznacza to, że wysokość zarobków bezpośrednio przełoży się na zwiększenie emerytury. W starym systemie – po zmianach – będzie liczyć się tylko długość pracy, a nie to, ile kto zarabia. Jeżeli ktoś zarobi więcej niż do tej pory, nie będzie mógł polepszyć swojej sytuacji, właśnie przez brak możliwości przeliczenia swojej podstawy wymiaru – tłumaczy dr Lasocki.

– To, co względem emerytów jest kontrowersyjne, moim zdaniem jest całkowicie niedopuszczalne w przypadku ponad 300 tys. pracujących rencistów. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś stał się rencistą w wieku 20 lat i ma orzeczoną częściową niezdolność do pracy. Z tego tytułu pobiera rentę i pracuje. On tak samo straci możliwość przeliczenia podstawy wymiaru, mimo że zarabia. To jest sprzeczne z istotą renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie możemy pozwolić, aby system zniechęcał rencistów do powrotu na rynek pracy ani aby wpychał ich w szarą strefę – wskazuje dr Lasocki. ©℗