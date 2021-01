W omawianej sytuacji nie ma zastosowania art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Wyłączenie to nie ma zastosowania do podmiotu zatrudniającego, który – choć nie prowadzi działalności gospodarczej – to zatrudnia osoby zatrudnione nie jedynie w celach prywatnych, ale w ramach wykonywanej działalności. Na podstawie wskazanego wyżej przepisu poseł nie musi natomiast tworzyć PPK np. dla niani lub pomocy domowej, które zatrudnia wyłącznie na swoje prywatne potrzeby.