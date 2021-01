Najnowsza nowelizacja specustawy o COVID obowiązuje już od 16 grudnia 202o r., ale niektóre przepisy wchodzą w życie kilka tygodni później. Tak jest w przypadku dodanego do specustawy art. 15zs3 przyznającego niektórym osobom wykonującym umowy cywilnoprawne prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego. Przepis ten wszedł w życie dopiero 15 stycznia tego roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe zostało kilka miesięcy wcześniej przyznane przedsiębiorcom z branży turystycznej, jednak omawiane dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe ma nieco inny charakter. Po pierwsze, co wynika z jego nazwy, przyznawane jest tylko raz, po drugie zaś – przyznawane jest wykonującym umowy cywilnoprawne, a nie działalność gospodarczą. Przysługuje ono osobom określonym w art. 15zq ust. 1 pkt 2 specustawy, a więc nie tylko zleceniobiorcom, lecz także wykonującym umowę o dzieło, umowę agencyjną i inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Przy czym przedmiot umowy musi dotyczyć jednej z dziedzin określonych w specustawie. [schemat]

Wniosek o świadczenie (formularz RSP-CD6) można składać w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii. Uprawniony nie musi jednak występować do zleceniodawcy (zamawiającego dzieło itd.) o złożenie wniosku do ZUS – powinien to zrobić samodzielnie – jedynie w formie elektronicznej.