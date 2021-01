– Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane świadczenia wcześniejsze. Teraz w stosunku do osób, które objęła zmiana przepisów , takiego pomniejszania się nie stosuje. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.