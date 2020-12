Resort nauki potwierdza, że jeżeli OPS nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, to nie może wydać zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ustawy. Przepis ten nie stanowi bowiem podstawy do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednocześnie przypomina, że zgodnie z wspomnianym artykułem istnieje możliwość przyznania stypendium studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł dostarczyć zaświadczenia. Niemniej w MEN jest obecnie rozważana zmiana art. 88. Wstępna koncepcja jego modyfikacji zakłada utrzymanie dla studentów o najniższym dochodzie obowiązku dołączania do wniosku o stypendium zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej. Gdy rodzina nie otrzymuje takiego wsparcia, niezbędne będzie udokumentowanie źródeł utrzymania rodziny w inny sposób. Tym samym znacząco zmniejszy się liczba osób zgłaszających się do OPS o wydanie zaświadczenia.