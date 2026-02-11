Najważniejsze informacje o świadczeniu honorowym

Wysokość od marca 2026 roku: 6938,92 zł

Wypłata: co miesiąc, dożywotnio .

. Przyznanie: automatyczne dla osób pobierających emeryturę lub rentę .

. Brak wpływu na inne dodatki i świadczenia socjalne.

Czym jest świadczenie honorowe dla stulatków?

Świadczenie honorowe to dożywotni dodatek pieniężny przyznawany osobom, które ukończyły 100 lat. Co istotne - nie zastępuje on emerytury ani renty. Stanowi natomiast dodatkowe wsparcie finansowe, wypłacane obok podstawowego świadczenia, np. emerytury. Równie ważne jest, że wysokość podstawowej emerytury nie ma żadnego wpływu na kwotę otrzymywanego dodatku. Każdy stulatek otrzymuje świadczenie w tej samej wysokości, bez względu na wcześniejsze zarobki, staż pracy czy historię ubezpieczeniową. W praktyce oznacza to, że senior po ukończeniu 100 roku życia senior otrzymuje:

dotychczasowe świadczenie (emeryturę lub rentę),

świadczenie honorowe.

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026 roku? [Waloryzacja]

Obecnie tzw. emerytura honorowa wynosi 6 589,67 zł brutto. Natomiast po marcowej waloryzacji świadczenie honorowe wyniesie miesięcznie 6938,92 zł. To o 349,25 zł więcej niż dotychczas. Co warto wiedzieć o emeryturze honorowej?

Kwota świadczenia jest stała w momencie przyznania i podlega corocznej waloryzacji w marcu.

Przysługuje seniorowi do końca jego życia.

Wypłata emerytury honorowej następuje co miesiąc.

Komu przysługuje emerytura honorowa? Prawo 2026

Zasady przyznawania emerytury honorowej zostały doprecyzowane w ustawie z 2024 roku. Zgodnie z przepisami, dodatek ten przysługuje osobie, która:

posiada obywatelstwo polskie,

ukończyła 100 lat,

3w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc setnych urodzin ma prawo do jednego ze świadczeń wskazanych w ustawie (np. emerytury lub renty).

Ważne Nowe regulacje uprościły procedury, dzięki czemu większość uprawnionych nie musi podejmować żadnych działań formalnych.

Jak otrzymać świadczenie honorowe z ZUS?

W zdecydowanej większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie z urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Jak to działa?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych monitoruje daty urodzenia świadczeniobiorców.

W miesiącu, w którym senior kończy 100 lat, świadczenie honorowe zostaje przyznane automatycznie.

Decyzja administracyjna trafia do zainteresowanego pocztą.

Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dostarczać dodatkowych dokumentów. Cała procedura odbywa się bez udziału seniora.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie honorowe?

Istnieją jednak sytuacje, w których trzeba samodzielnie wystąpić o przyznanie emerytury honorowej. Kogo to dotyczy? Właściwy wniosek będą musiały złożyć osoby, które:

nie pobierają emerytury ani renty,

nie są objęte systemem ubezpieczeniowym (np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia),

nie otrzymują świadczeń z ZUS ani KRUS.

Powyższe osoby będą musiały wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS. Konieczne będzie przy tym dołączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (np. odpisu aktu urodzenia). Dopiero po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów świadczenie zostanie przyznane przez ZUS.

Świadczenie honorowe a dochód – czy wpływa na inne zasiłki?

Dobra wiadomość dla seniorów i ich rodzin jest taka, że świadczenie honorowe nie jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do innych form wsparcia. Oznacza to, że otrzymywanie niemal 7 tys. zł miesięcznie:

nie powoduje utraty dodatku pielęgnacyjnego ,

, nie wpływa na prawo do świadczenia wspierającego ,

, nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do pomocy z MOPS,

nie ogranicza dostępu do innych świadczeń socjalnych.

Dzięki temu osoby w bardzo podeszłym wieku mogą korzystać równocześnie z kilku form wsparcia bez obawy o przekroczenie progów dochodowych.

Zasady wypłaty dodatku dla 100-latków w 2026 r.

Ustawodawca zdecydował, że dodatek dla stulatków ma charakter symboliczny i honorowy – stanowi wyraz uznania dla osób, które dożyły wyjątkowego wieku. Z tego względu:

nie jest uzależniony od wysokości wcześniejszych składek ,

, nie zależy od stażu pracy,

przysługuje w identycznej kwocie każdemu uprawnionemu.

To sprawia, że świadczenie honorowe dla 100-latków jest jednym z najbardziej egalitarnych elementów systemu emerytalnego w Polsce.