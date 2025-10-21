Dziś kobiety otrzymują stypendium od ministra w wysokości 50 proc. przez pół roku po urodzeniu dziecka. „Są one zatem w dużo mniej korzystnej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę” – podkreśla resort sportu. Przypomnijmy, że pracownica może podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymywać zasiłek macierzyński w stałej, uśrednionej wysokości wynoszącej 81,5 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Te dysproporcje mają się zmienić dzięki nowelizacji art. 32 ust. 6 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.). Kwota stypendium pobierana przez członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka zwiększy się z 50 proc. do 81,5 proc. Wydłużony zostanie również okres jego pobierania – z pół roku do roku.

„Dotychczasowy okres sześciu miesięcy od porodu był w większości sportów niewystarczający do powrotu przez zawodniczki do poziomu sportowego umożliwiającego skuteczną rywalizację na międzynarodowych imprezach mistrzowskich” – podkreśla Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wydłużenie tego okresu ma pomóc w łączeniu aktywności sportowej z obowiązkami macierzyńskimi oraz umożliwić powrót do pełnej gotowości startowej.

Dodatkowe wsparcie po ciąży z problemami

Stypendium w takiej samej wysokości będzie wypłacane kobietom przez 12 tygodni w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodnia życia. Na dodatkowe wsparcie mogą też liczyć te panie, które urodzą wcześniaki. W zależności od sytuacji (tygodnia ciąży i wagi dziecka) naliczane będą kolejne tygodnie wypłaty stypendium.

Takie same zasady mają obowiązywać przy stypendiach wypłacanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt nie będzie podlegać konsultacjom społecznym, ponieważ analogiczne przepisy zostały już przyjęte przez rząd i parlament w 2024 r., ale ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego z trybie kontroli prewencyjnej przez prezydenta.