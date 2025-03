Według danych rządowych, najwięcej Polaków ogrzewa się gazem. W ciągu roku spadła też liczba gospodarstw domowych z tzw. "kopciuchami". Mimo wszystko gospodarstw z pompą ciepła jest ok. 2 proc., a do przyszłego roku obowiązuje program dopłat do tego źródła ciepła.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) podała dane za zeszły rok dotyczące tego, czym grzeją się Polacy. Jak czytamy w opracowaniu rządowej agencji, najwięcej bo 28 proc., a więc ponad 4,9 mln użytkowników wykorzystuje kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy/przepływowy, kominek gazowy. Na drugim miejscu są paliwa stałe jak kocioł na węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy z ręcznym podawaniem paliwa. Takich źródeł jest blisko 2,9 mln co stanowi 17 proc. ogółu złożonych deklaracji.

Czym grzeją się Polacy?

Dalej są użytkownicy ogrzewania elektrycznego, bojler elektryczny w liczbie ponad 2,6 mln (15 proc.), kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) w liczbie blisko 1,6 mln (9 proc.), kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem stanowiące 1,4 mln (8 proc.), miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe rzędu 1 mln (6 proc.), piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy), których jest 1 mln (6 proc.)

Pieców wyłącznie na paliwa stałe jest blisko 4,4 mln co stanowi 56 proc. złożonych deklaracji. Najwięcej jest kotłów pozaklasowych, a więc tzw. kopciuchów. Ta liczba wynosi 1,34 mln. Stanowi to 22,2 proc. złożonych deklaracji. Jeszcze pod koniec 2023 r. wedle CEEB, kopciuchów było ponad 2 mln.

Jednocześnie od końca października 2024 r. do końca 2026 r. obowiązuje program „Moje Ciepło”, który dofinansowuje wymianę źródeł ciepła m. in. na pompy ciepła. Jak czytamy, współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek – pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania) z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Jak czytamy, beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)

albo

złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.