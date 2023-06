Odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać.

Nauka o ekologii polega na zrozumieniu i przekonaniu innych, że nasze działania mają wpływ na cały ekosystem. Ważne jest, abyśmy zdali sobie z tego sprawę, że nasze codzienne wybory i działania mogą przyczynić się do negatywnych skutków dla środowiska. Globalne ocieplenie i jakość powietrza to tylko dwa aspekty z wielu, które musimy uwzględnić. Każda dziedzina naszego życia, taka jak np. żywność, energia, transport czy odpady, ma ogromny wpływ na nasze środowisko. O tym należy pamiętać każdego dnia przy prostych życiowych czynnościach.

Uczenie poprzez działanie jest najskuteczniejszym sposobem dotarcia do większej grupy odbiorców. Przykłady i zachęcanie do odkrywania i samodzielnego doświadczania zasad ekologicznego stylu życia sprawdzają się w takim przypadku bardzo dobrze. Organizowanie warsztatów, projektów ekologicznych i wspólnych działań daje możliwość nauki przez praktyczne zaangażowanie i doświadczanie. Takie działanie buduje chęci i większą świadomość naszych działań.

Przekonanie i edukowanie w kierunku ekologii wymaga całościowego spojrzenia. Nie ograniczajmy się do jednego tematu, takiego jak globalne ocieplenie czy jakość powietrza. Ważne jest, abyśmy widzieli wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska, takie jak odpady, woda, bioróżnorodność, zrównoważona produkcja i konsumpcja. Pokazywanie młodym ludziom, bo to oni jako młode pokolenie mają największy wpływ na przeszłość naszej planety, że wszystko jest ze sobą powiązane i nasze nawet najmniejsze działania mają skutki.

Najważniejsze jest, abyśmy sami byli przykładem dla innych ludzi. Pokażmy, że jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i podejmujemy świadome decyzje. Dbajmy o segregację śmieci, oszczędzajmy energię, korzystajmy z transportu publicznego lub roweru, kupujmy lokalne i ekologiczne produkty, dbajmy o czystość naszego otoczenia. Nasze codzienne działania mają ogromne znaczenie i mogą inspirować innych. Już jako pojedyncza jednostka możemy zdziałać wiele.

Przekonanie i edukowanie ludzi w kierunku ekologii to proces kompleksowy i warto byłoby to robić w sposób systematyczny. Samo hasła „globalne ocieplenie” czy „jakość powietrza” nie wystarczą, aby zbudować pełne zrozumienie i zaangażowanie. Uczmy ich przez działanie, angażując w praktyczne projekty ekologiczne czy strajki klimatyczne. Wykorzystujmy kreatywne metody, aby przekazywać informacje w ciekawy sposób, które dotrą do większej liczby odbiorców i zostaną lepiej zapamiętane. Przede wszystkim jednak bądźmy przykładem, dbając o środowisko i podejmując świadome decyzje.

Pamiętajmy, że nasze działania mają moc i mogą wpłynąć na lepszą przyszłość dla naszej planety ©℗

Rysunki wykonali: Ula Piątek, 6 lat,

Michalina Kosmala, 12 lat

Idalia Kassenberg, 10 lat

Wanda Grądzka, 4 lata

Wiktoria Głodek, 7 lat

Marceli Lasota, 7 lat